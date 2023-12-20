ВОЗ предупредила об опасности нового варианта коронавируса «пирола»

ВОЗ: во время зимы в Северном полушарии вырастет заболеваемость коронавирусом

20 декабря 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

В Северном полушарии новый вариант COVID-19 может вызвать рост заболеваемости Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об активном распространении нового варианта коронавируса. Он называется «пирола» JN.1. Об этом сообщает организация. Также там предупредили, что в Северном полушарии при наступлении зимы он может вызвать рост заболеваемости. «ВОЗ обратила внимание на быстрое распространение варианта „пирола“ JN.1 коронавируса SARS-CoV-2. Она классифицировала его как „вариант, вызывающий интерес“ (VOI)», — говорится в опубликованном информационном бюллетене организации в Женеве. Уточняется, что с наступлением зимнего периода в Северном полушарии данный вариант коронавируса может вызвать рост заболеваемости. Как передает ВОЗ, глобальный риск для здравоохранения, который создается JN.1, оценивается как низкий. Но тем не менее может увеличиться количество респираторных инфекций. Существующие на данный момент вакцины продолжают защищать от тяжелого переноса «пиролы», а также от летального исхода. Ранее сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость COVID-19. Количество заболевших увеличилось на 38,4%. Госпитализированных — на 16,9%. Также увеличение заболеваемости отмечено в 82 регионах РФ. А число госпитализаций — в 55 регионах. При этом в Роспотребнадзоре не увидели потребности в ограничительных мерах из-за коронавируса. По словам главы службы Анны Поповой, в РФ разработали достаточно профилактических средств и лечения от COVID-19, передает телеканал 360. Также важно соблюдать правила безопасности, чтобы не заболеть. Нужно тщательно мыть руки, следить за чистотой в помещении и надевать маску в общественных местах, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об активном распространении нового варианта коронавируса. Он называется «пирола» JN.1. Об этом сообщает организация. Также там предупредили, что в Северном полушарии при наступлении зимы он может вызвать рост заболеваемости. «ВОЗ обратила внимание на быстрое распространение варианта „пирола“ JN.1 коронавируса SARS-CoV-2. Она классифицировала его как „вариант, вызывающий интерес“ (VOI)», — говорится в опубликованном информационном бюллетене организации в Женеве. Уточняется, что с наступлением зимнего периода в Северном полушарии данный вариант коронавируса может вызвать рост заболеваемости. Как передает ВОЗ, глобальный риск для здравоохранения, который создается JN.1, оценивается как низкий. Но тем не менее может увеличиться количество респираторных инфекций. Существующие на данный момент вакцины продолжают защищать от тяжелого переноса «пиролы», а также от летального исхода. Ранее сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость COVID-19. Количество заболевших увеличилось на 38,4%. Госпитализированных — на 16,9%. Также увеличение заболеваемости отмечено в 82 регионах РФ. А число госпитализаций — в 55 регионах. При этом в Роспотребнадзоре не увидели потребности в ограничительных мерах из-за коронавируса. По словам главы службы Анны Поповой, в РФ разработали достаточно профилактических средств и лечения от COVID-19, передает телеканал 360. Также важно соблюдать правила безопасности, чтобы не заболеть. Нужно тщательно мыть руки, следить за чистотой в помещении и надевать маску в общественных местах, передают «Дни.ру».