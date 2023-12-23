В ЦАХАЛ раскрыли, сколько боевиков ХАМАС захватили при операции в Газе

ЦАХАЛ: в секторе Газа задержаны более 200 боевиков ХАМАС
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа,  stock, цахал
За время военной операции в секторе Газа задержаны более 700 палестинцев Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

За последнюю неделю израильская армия (ЦАХАЛ) захватила более 200 палестинцев, которых подозревают в причастности к терроризму. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. При этом всего за время военной операции задержаны более 700 человек.

«Более 200 боевиков [палестинских группировок] ХАМАС и „Исламский джихад“ (запрещенная в России террористическая организация) были доставлены для дальнейших допросов в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что всего для допросов из Газы доставили более 700 палестинцев.

ЦАХАЛ 20 декабря сообщила, что взяла под контроль «элитный квартал» ХАМАС в городе Газа. В том числе под контроль была взята зона «площади Палестины», где находился центр принятия решений военного крыла и политического крыла палестинских боевиков, передает «Национальная служба новостей». В Минздраве анклава сообщали, что более 20 тысяч человек погибли в секторе Газа в результате ударов Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

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За последнюю неделю израильская армия (ЦАХАЛ) захватила более 200 палестинцев, которых подозревают в причастности к терроризму. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. При этом всего за время военной операции задержаны более 700 человек. «Более 200 боевиков [палестинских группировок] ХАМАС и „Исламский джихад“ (запрещенная в России террористическая организация) были доставлены для дальнейших допросов в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что всего для допросов из Газы доставили более 700 палестинцев. ЦАХАЛ 20 декабря сообщила, что взяла под контроль «элитный квартал» ХАМАС в городе Газа. В том числе под контроль была взята зона «площади Палестины», где находился центр принятия решений военного крыла и политического крыла палестинских боевиков, передает «Национальная служба новостей». В Минздраве анклава сообщали, что более 20 тысяч человек погибли в секторе Газа в результате ударов Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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