В ЦАХАЛ раскрыли, сколько боевиков ХАМАС захватили при операции в Газе

ЦАХАЛ: в секторе Газа задержаны более 200 боевиков ХАМАС

23 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

За время военной операции в секторе Газа задержаны более 700 палестинцев Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа За последнюю неделю израильская армия (ЦАХАЛ) захватила более 200 палестинцев, которых подозревают в причастности к терроризму. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. При этом всего за время военной операции задержаны более 700 человек. «Более 200 боевиков [палестинских группировок] ХАМАС и „Исламский джихад“ (запрещенная в России террористическая организация) были доставлены для дальнейших допросов в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что всего для допросов из Газы доставили более 700 палестинцев. ЦАХАЛ 20 декабря сообщила, что взяла под контроль «элитный квартал» ХАМАС в городе Газа. В том числе под контроль была взята зона «площади Палестины», где находился центр принятия решений военного крыла и политического крыла палестинских боевиков, передает «Национальная служба новостей». В Минздраве анклава сообщали, что более 20 тысяч человек погибли в секторе Газа в результате ударов Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

За последнюю неделю израильская армия (ЦАХАЛ) захватила более 200 палестинцев, которых подозревают в причастности к терроризму. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. При этом всего за время военной операции задержаны более 700 человек. «Более 200 боевиков [палестинских группировок] ХАМАС и „Исламский джихад“ (запрещенная в России террористическая организация) были доставлены для дальнейших допросов в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что всего для допросов из Газы доставили более 700 палестинцев. ЦАХАЛ 20 декабря сообщила, что взяла под контроль «элитный квартал» ХАМАС в городе Газа. В том числе под контроль была взята зона «площади Палестины», где находился центр принятия решений военного крыла и политического крыла палестинских боевиков, передает «Национальная служба новостей». В Минздраве анклава сообщали, что более 20 тысяч человек погибли в секторе Газа в результате ударов Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта.