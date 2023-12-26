Из сводки Генштаба ВСУ исчезло упоминание Марьинки

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ВСУ оставили Марьинку два дня назад Фото:
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Из сводки Генштаба ВСУ исчезло упоминание Марьинки. Ее заменили словосочетание «марьинское направление». Это произошло сразу после того, как российские войска освободили город.

Замену названий заметило украинское издание «Страна.ua». В сообщении Генштаба фигурировало марьинское направление.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Потерю стратегического населенного пункта признал и главком ВСУ Валерий Залужный, сообщает RT. Он заявил, что украинские военные отошли от западных окраин Марьинки.

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Из сводки Генштаба ВСУ исчезло упоминание Марьинки. Ее заменили словосочетание «марьинское направление». Это произошло сразу после того, как российские войска освободили город. Замену названий заметило украинское издание «Страна.ua». В сообщении Генштаба фигурировало марьинское направление. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Потерю стратегического населенного пункта признал и главком ВСУ Валерий Залужный, сообщает RT. Он заявил, что украинские военные отошли от западных окраин Марьинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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