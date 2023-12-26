Из сводки Генштаба ВСУ исчезло упоминание Марьинки

26 декабря 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

ВСУ оставили Марьинку два дня назад Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из сводки Генштаба ВСУ исчезло упоминание Марьинки. Ее заменили словосочетание «марьинское направление». Это произошло сразу после того, как российские войска освободили город. Замену названий заметило украинское издание «Страна.ua». В сообщении Генштаба фигурировало марьинское направление. Новость по теме Что российские солдаты будут делать после взятия Марьинки Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Потерю стратегического населенного пункта признал и главком ВСУ Валерий Залужный, сообщает RT. Он заявил, что украинские военные отошли от западных окраин Марьинки.

Из сводки Генштаба ВСУ исчезло упоминание Марьинки. Ее заменили словосочетание «марьинское направление». Это произошло сразу после того, как российские войска освободили город. Замену названий заметило украинское издание «Страна.ua». В сообщении Генштаба фигурировало марьинское направление. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Потерю стратегического населенного пункта признал и главком ВСУ Валерий Залужный, сообщает RT. Он заявил, что украинские военные отошли от западных окраин Марьинки.