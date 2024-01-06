Baza: КМС по боксу избил полицейского в отделе полиции

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
КМС по боксу будет осужден за нападение на сотрудника полиции при исполнении Фото:

КМС по боксу Олег Глухов напал на сержанта в отделе полиции в Кирове. Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал Baza.

«КМС по боксу напал на полицейского прямо в отделе полиции в Кирове. Мужчина очень не хотел проводить Новый год в ИВС. <…> Теперь мужчине светит не только 15 суток ареста, но и несколько лет колонии за нападение на полицейского — Следственный комитет уже возбудил уголовное дело», — пишет Baza.

Глухов был задержан утром 27 декабря за то, что пытался попасть в квартиру к своей бывшей девушке. Мужчина должен был отсидеть несколько суток ареста и провести Новый год в камере, но решил бежать и избил полицейского, чтобы выбраться. URA.RU отправило запрос в МВД России по городу Киров для уточнения информации. Ответ ожидается.

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КМС по боксу Олег Глухов напал на сержанта в отделе полиции в Кирове. Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал Baza. «КМС по боксу напал на полицейского прямо в отделе полиции в Кирове. Мужчина очень не хотел проводить Новый год в ИВС. <…> Теперь мужчине светит не только 15 суток ареста, но и несколько лет колонии за нападение на полицейского — Следственный комитет уже возбудил уголовное дело», — пишет Baza. Глухов был задержан утром 27 декабря за то, что пытался попасть в квартиру к своей бывшей девушке. Мужчина должен был отсидеть несколько суток ареста и провести Новый год в камере, но решил бежать и избил полицейского, чтобы выбраться. URA.RU отправило запрос в МВД России по городу Киров для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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