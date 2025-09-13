Над Белгородской областью сбит 31 БПЛА, над Крымом — семь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПВО сбили 38 украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом , сообщает Минобороны России
ПВО сбили 38 украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом , сообщает Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Российские системы ПВО в период с 10:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа. 31 БПЛА сбит над Белгородской областью, семь — над Крымом. При этом атаки дронов привели к жертвам и разрушениям в приграничных районах, сообщают оперативные службы.

«С 10.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 31 БПЛА сбит над Белгородской областью, семь — над Крымом», — сообщает Минобороны России.

В Белгороде дрон атаковал многоквартирный дом: двое мирных жителей с баротравмой госпитализированы. В поселке Дубино того же региона два человека ранены: мужчина с осколочным ранением голени, женщина с множественными ранениями. Кроме того, повреждены жилые дома, административные здания, мемориал, линии электропередач и автомобили в различных населенных пунктах области, об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На месте происшествий работают аварийные службы. В Белгороде уже начат поквартирный обход и замеры окон для восстановления. Подрядчикам в понедельник будет произведена оплата за работы.

В течение уже четырех дней на территорию Белгорода и прилегающие приграничные районы совершаются атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков в своем заявлении. Утром 13 сентября в результате обстрелов пострадали мирные граждане, среди которых оказались и дети. Вячеслав Гладков настоятельно рекомендовал жителям региона внимательно следить за поступающими информационными сообщениями ради собственной безопасности и не игнорировать их. Подробнее о последствиях атак ВСУ — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские системы ПВО в период с 10:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа. 31 БПЛА сбит над Белгородской областью, семь — над Крымом. При этом атаки дронов привели к жертвам и разрушениям в приграничных районах, сообщают оперативные службы. «С 10.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 31 БПЛА сбит над Белгородской областью, семь — над Крымом», — сообщает Минобороны России. В Белгороде дрон атаковал многоквартирный дом: двое мирных жителей с баротравмой госпитализированы. В поселке Дубино того же региона два человека ранены: мужчина с осколочным ранением голени, женщина с множественными ранениями. Кроме того, повреждены жилые дома, административные здания, мемориал, линии электропередач и автомобили в различных населенных пунктах области, об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На месте происшествий работают аварийные службы. В Белгороде уже начат поквартирный обход и замеры окон для восстановления. Подрядчикам в понедельник будет произведена оплата за работы. В течение уже четырех дней на территорию Белгорода и прилегающие приграничные районы совершаются атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков в своем заявлении. Утром 13 сентября в результате обстрелов пострадали мирные граждане, среди которых оказались и дети. Вячеслав Гладков настоятельно рекомендовал жителям региона внимательно следить за поступающими информационными сообщениями ради собственной безопасности и не игнорировать их. Подробнее о последствиях атак ВСУ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...