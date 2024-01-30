В «Би-2» подтвердили вылет солиста группы в Израиль

В «Би-2» подтвердили, что солисту Леве* разрешили улететь в Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыкальный фестиваль "Маяк". Екатеринбург, портрет, лева би-2, би-2, бортник егор
Иноагент Егор Бортник стал единственным участником группы, которому разрешили улететь в Израиль Фото:

Представители рок-группы «Би-2» подтвердили, что солист иноагент Лева (настоящее имя Егор Бортник) ожидает рейса в Израиль после решения властей Таиланда депортировать его из страны. Соответствующее сообщение появилось в официальном telegram-канале музыкантов.

«Лева действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», — сообщается в telegram-канале «Би-2». При этом отмечается, что остальным членам группы отказали в вылете в Израиль. Артисты остаются в миграционной тюрьме.

Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже встал вопрос об их депортации. Изначально артистов хотели отправить в Израиль, однако позже их решили депортировать в Россию. Через некоторое время журналисты засняли на видео солиста Леву, ожидающего свой рейс в Тель-Авив в аэропорту Бангкока.

*Лева — настоящее имя Егор Бортник — признан иностранным агентом на территории РФ

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители рок-группы «Би-2» подтвердили, что солист иноагент Лева (настоящее имя Егор Бортник) ожидает рейса в Израиль после решения властей Таиланда депортировать его из страны. Соответствующее сообщение появилось в официальном telegram-канале музыкантов. «Лева действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», — сообщается в telegram-канале «Би-2». При этом отмечается, что остальным членам группы отказали в вылете в Израиль. Артисты остаются в миграционной тюрьме. Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже встал вопрос об их депортации. Изначально артистов хотели отправить в Израиль, однако позже их решили депортировать в Россию. Через некоторое время журналисты засняли на видео солиста Леву, ожидающего свой рейс в Тель-Авив в аэропорту Бангкока. *Лева — настоящее имя Егор Бортник — признан иностранным агентом на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...