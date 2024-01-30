В «Би-2» подтвердили вылет солиста группы в Израиль

Представители рок-группы «Би-2» подтвердили, что солист иноагент Лева (настоящее имя Егор Бортник) ожидает рейса в Израиль после решения властей Таиланда депортировать его из страны. Соответствующее сообщение появилось в официальном telegram-канале музыкантов.
«Лева действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», — сообщается в telegram-канале «Би-2». При этом отмечается, что остальным членам группы отказали в вылете в Израиль. Артисты остаются в миграционной тюрьме.
Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже встал вопрос об их депортации. Изначально артистов хотели отправить в Израиль, однако позже их решили депортировать в Россию. Через некоторое время журналисты засняли на видео солиста Леву, ожидающего свой рейс в Тель-Авив в аэропорту Бангкока.
*Лева — настоящее имя Егор Бортник — признан иностранным агентом на территории РФ
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