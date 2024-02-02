Песков рассказал о подготовке послания президента

Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к посланию Владимира Путина идет
Идет подготовка к ежегодному посланию российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Подготовка к посланию президента ведется», — сообщил Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что дата оглашения ежегодного послания Владимира Путина не определена. Конкретный месяц оглашения послания российского главы официально не назначен.
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