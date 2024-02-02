Песков рассказал о подготовке послания президента

Песков: идет подготовка к посланию президента
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к посланию Владимира Путина идет Фото:

Идет подготовка к ежегодному посланию российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Подготовка к посланию президента ведется», — сообщил Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что дата оглашения ежегодного послания Владимира Путина не определена. Конкретный месяц оглашения послания российского главы официально не назначен.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Идет подготовка к ежегодному посланию российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Подготовка к посланию президента ведется», — сообщил Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее Дмитрий Песков сообщил, что дата оглашения ежегодного послания Владимира Путина не определена. Конкретный месяц оглашения послания российского главы официально не назначен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...