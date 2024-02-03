Захарова: уехавших из России артистов «черт попутал»

Некоторые из артистов, что уехали из страны, просто растерялись, считает Захарова
Артистов, которые уехали из России после начала СВО, «черт попутал». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Есть прекрасное, замечательное выражение: „их черт попутал“ (артистов, уехавших из РФ, — прим. URA.RU). Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова телеканалу «ТВ Центр».
Дипломат считает, что некоторые артисты просто растерялись или испугались, потому и сделали такой шаг. Однако на вопрос о том, стоит ли России забыть о нем в будущем, Захарова ответила: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».
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