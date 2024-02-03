Захарова: уехавших из России артистов «черт попутал»

04 февраля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Некоторые из артистов, что уехали из страны, просто растерялись, считает Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артистов, которые уехали из России после начала СВО, «черт попутал». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Есть прекрасное, замечательное выражение: „их черт попутал“ (артистов, уехавших из РФ, — прим. URA.RU). Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова телеканалу «ТВ Центр». Дипломат считает, что некоторые артисты просто растерялись или испугались, потому и сделали такой шаг. Однако на вопрос о том, стоит ли России забыть о нем в будущем, Захарова ответила: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

Артистов, которые уехали из России после начала СВО, «черт попутал». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Есть прекрасное, замечательное выражение: „их черт попутал“ (артистов, уехавших из РФ, — прим. URA.RU). Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова телеканалу «ТВ Центр». Дипломат считает, что некоторые артисты просто растерялись или испугались, потому и сделали такой шаг. Однако на вопрос о том, стоит ли России забыть о нем в будущем, Захарова ответила: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».