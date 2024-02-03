03 февраля 2024

Захарова: уехавших из России артистов «черт попутал»

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Некоторые из артистов, что уехали из страны, просто растерялись, считает Захарова Фото:

Артистов, которые уехали из России после начала СВО, «черт попутал». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть прекрасное, замечательное выражение: „их черт попутал“ (артистов, уехавших из РФ, — прим. URA.RU). Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова телеканалу «ТВ Центр».

Дипломат считает, что некоторые артисты просто растерялись или испугались, потому и сделали такой шаг. Однако на вопрос о том, стоит ли России забыть о нем в будущем, Захарова ответила: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

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Артистов, которые уехали из России после начала СВО, «черт попутал». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Есть прекрасное, замечательное выражение: „их черт попутал“ (артистов, уехавших из РФ, — прим. URA.RU). Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова телеканалу «ТВ Центр». Дипломат считает, что некоторые артисты просто растерялись или испугались, потому и сделали такой шаг. Однако на вопрос о том, стоит ли России забыть о нем в будущем, Захарова ответила: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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