Песков объяснил, почему Запад заявляет о подготовке к войне с Россией

Европа заявляет о подготовке к войне с Россией, чтобы создать образ врага для оправдания расходов на помощь Украине. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием вот этого имиджа, и здесь, конечно, лучше нас в их понимании никого нет», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, для Европы 50 миллиардов евро Украине не являются серьезной суммой, однако ощутимой на фоне кризисных явлений в Евросоюзе, поэтому ей необходимо создавать образ врага, тем самым оправдывая увеличение расходов.
Власти некоторых стран Европы принимают меры, которые могут быть восприняты как подготовка к возможной войне против России. Так, например, финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с РФ. URA.RU в своем материале собрало всю информацию об этой тенденции и рассказало, как в разных странах готовятся к конфликту с Москвой.
Европа заявляет о подготовке к войне с Россией, чтобы создать образ врага для оправдания расходов на помощь Украине. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием вот этого имиджа, и здесь, конечно, лучше нас в их понимании никого нет», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, для Европы 50 миллиардов евро Украине не являются серьезной суммой, однако ощутимой на фоне кризисных явлений в Евросоюзе, поэтому ей необходимо создавать образ врага, тем самым оправдывая увеличение расходов. Власти некоторых стран Европы принимают меры, которые могут быть восприняты как подготовка к возможной войне против России. Так, например, финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с РФ. URA.RU в своем материале собрало всю информацию об этой тенденции и рассказало, как в разных странах готовятся к конфликту с Москвой.