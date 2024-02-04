Песков объяснил, почему Запад заявляет о подготовке к войне с Россией

Песков: Европа создает из РФ образ врага, чтобы оправдать помощь Украине

04 февраля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Европе необходимо создавать образ врага из России, чтобы оправдать расходы, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европа заявляет о подготовке к войне с Россией, чтобы создать образ врага для оправдания расходов на помощь Украине. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием вот этого имиджа, и здесь, конечно, лучше нас в их понимании никого нет», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, для Европы 50 миллиардов евро Украине не являются серьезной суммой, однако ощутимой на фоне кризисных явлений в Евросоюзе, поэтому ей необходимо создавать образ врага, тем самым оправдывая увеличение расходов. Власти некоторых стран Европы принимают меры, которые могут быть восприняты как подготовка к возможной войне против России. Так, например, финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с РФ. URA.RU в своем материале собрало всю информацию об этой тенденции и рассказало, как в разных странах готовятся к конфликту с Москвой.

Европа заявляет о подготовке к войне с Россией, чтобы создать образ врага для оправдания расходов на помощь Украине. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием вот этого имиджа, и здесь, конечно, лучше нас в их понимании никого нет», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, для Европы 50 миллиардов евро Украине не являются серьезной суммой, однако ощутимой на фоне кризисных явлений в Евросоюзе, поэтому ей необходимо создавать образ врага, тем самым оправдывая увеличение расходов. Власти некоторых стран Европы принимают меры, которые могут быть восприняты как подготовка к возможной войне против России. Так, например, финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с РФ. URA.RU в своем материале собрало всю информацию об этой тенденции и рассказало, как в разных странах готовятся к конфликту с Москвой.