Кириенко оценил работу с обращениями жителей Херсонской области

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Сергей Кириенко на распределении грантов из "Фонда Президентских Грантов". Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко сообщил, что потребности граждан имеют главное значение для власти Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в Херсонской области центр по работе с обращениями жителей и оценил его работу. Об этом сообщили в администрации региона.

«Особое внимание Сергей Владиленович [Кириенко] уделил вопросам, которые более всего волнуют граждан, в частности меры социальной поддержки, обеспечения жителей углем и газом», — сообщила администрация Херсонской области в telegram-канале. Специалисты продемонстрировали, как проходит работа с обращениями, и ответили на интересующие вопросы жителей в режиме реального времени.

Кириенко также ознакомился с системой быстрого информирования по социально значимым темам и подчеркнул, что потребности граждан имеют важное значение для власти. По итогам встречи он отметил направления по улучшению работы, чтобы оперативнее реагировать на обращения.

Кириенко находится в Херсонской области с рабочим визитом. Он посетил больницу и станцию скорой помощи. Также Кириенко открыл памятник военному географу Петру Козлову в заповеднике «Аскания-Нова» по поручению российского президента Владимира Путина.

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в Херсонской области центр по работе с обращениями жителей и оценил его работу. Об этом сообщили в администрации региона. «Особое внимание Сергей Владиленович [Кириенко] уделил вопросам, которые более всего волнуют граждан, в частности меры социальной поддержки, обеспечения жителей углем и газом», — сообщила администрация Херсонской области в telegram-канале. Специалисты продемонстрировали, как проходит работа с обращениями, и ответили на интересующие вопросы жителей в режиме реального времени. Кириенко также ознакомился с системой быстрого информирования по социально значимым темам и подчеркнул, что потребности граждан имеют важное значение для власти. По итогам встречи он отметил направления по улучшению работы, чтобы оперативнее реагировать на обращения. Кириенко находится в Херсонской области с рабочим визитом. Он посетил больницу и станцию скорой помощи. Также Кириенко открыл памятник военному географу Петру Козлову в заповеднике «Аскания-Нова» по поручению российского президента Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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