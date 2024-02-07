Кириенко оценил работу с обращениями жителей Херсонской области

07 февраля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко сообщил, что потребности граждан имеют главное значение для власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в Херсонской области центр по работе с обращениями жителей и оценил его работу. Об этом сообщили в администрации региона. «Особое внимание Сергей Владиленович [Кириенко] уделил вопросам, которые более всего волнуют граждан, в частности меры социальной поддержки, обеспечения жителей углем и газом», — сообщила администрация Херсонской области в telegram-канале. Специалисты продемонстрировали, как проходит работа с обращениями, и ответили на интересующие вопросы жителей в режиме реального времени. Кириенко также ознакомился с системой быстрого информирования по социально значимым темам и подчеркнул, что потребности граждан имеют важное значение для власти. По итогам встречи он отметил направления по улучшению работы, чтобы оперативнее реагировать на обращения. Кириенко находится в Херсонской области с рабочим визитом. Он посетил больницу и станцию скорой помощи. Также Кириенко открыл памятник военному географу Петру Козлову в заповеднике «Аскания-Нова» по поручению российского президента Владимира Путина.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в Херсонской области центр по работе с обращениями жителей и оценил его работу. Об этом сообщили в администрации региона. «Особое внимание Сергей Владиленович [Кириенко] уделил вопросам, которые более всего волнуют граждан, в частности меры социальной поддержки, обеспечения жителей углем и газом», — сообщила администрация Херсонской области в telegram-канале. Специалисты продемонстрировали, как проходит работа с обращениями, и ответили на интересующие вопросы жителей в режиме реального времени. Кириенко также ознакомился с системой быстрого информирования по социально значимым темам и подчеркнул, что потребности граждан имеют важное значение для власти. По итогам встречи он отметил направления по улучшению работы, чтобы оперативнее реагировать на обращения. Кириенко находится в Херсонской области с рабочим визитом. Он посетил больницу и станцию скорой помощи. Также Кириенко открыл памятник военному географу Петру Козлову в заповеднике «Аскания-Нова» по поручению российского президента Владимира Путина.