Госдеп опроверг, что США вели переговоры с РФ по заморозке украинского конфликта

США не планируют договариваться РФ о приостановке конфликта на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Госдепартамент США опроверг заявление агентства Reuters, что Вашингтон вел переговоры с Москвой по поводу заморозки конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК.
«США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине. И не будут этого делать», — передает информацию Госдепа РБК.
Ранее Reuters сообщало, что Россия якобы обращалась к США ради переговоров по заморозке конфликта на Украине. При этом американские журналисты утверждали, что в Вашингтоне отвергли такое предложение.
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