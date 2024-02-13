13 февраля 2024

Госдеп опроверг, что США вели переговоры с РФ по заморозке украинского конфликта

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США не планируют договариваться РФ о приостановке конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госдепартамент США опроверг заявление агентства Reuters, что Вашингтон вел переговоры с Москвой по поводу заморозки конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК.

«США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине. И не будут этого делать», — передает информацию Госдепа РБК.

Ранее Reuters сообщало, что Россия якобы обращалась к США ради переговоров по заморозке конфликта на Украине. При этом американские журналисты утверждали, что в Вашингтоне отвергли такое предложение.

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Госдепартамент США опроверг заявление агентства Reuters, что Вашингтон вел переговоры с Москвой по поводу заморозки конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК. «США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине. И не будут этого делать», — передает информацию Госдепа РБК. Ранее Reuters сообщало, что Россия якобы обращалась к США ради переговоров по заморозке конфликта на Украине. При этом американские журналисты утверждали, что в Вашингтоне отвергли такое предложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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