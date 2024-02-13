Госдеп опроверг, что США вели переговоры с РФ по заморозке украинского конфликта

14 февраля 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

США не планируют договариваться РФ о приостановке конфликта на Украине Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдепартамент США опроверг заявление агентства Reuters, что Вашингтон вел переговоры с Москвой по поводу заморозки конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК. «США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине. И не будут этого делать», — передает информацию Госдепа РБК. Ранее Reuters сообщало, что Россия якобы обращалась к США ради переговоров по заморозке конфликта на Украине. При этом американские журналисты утверждали, что в Вашингтоне отвергли такое предложение.

Госдепартамент США опроверг заявление агентства Reuters, что Вашингтон вел переговоры с Москвой по поводу заморозки конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК. «США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине. И не будут этого делать», — передает информацию Госдепа РБК. Ранее Reuters сообщало, что Россия якобы обращалась к США ради переговоров по заморозке конфликта на Украине. При этом американские журналисты утверждали, что в Вашингтоне отвергли такое предложение.