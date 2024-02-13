Reuters: США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине

14 февраля 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Вашингтон отказывается идти на переговоры по Украине Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вашингтоне не приняли предложение Москвы о прекращении огня на Украине с дальнейшей заморозкой конфликта. Об этом заявляют источники, знакомые с ситуацией. «Вашингтон не будет участвовать в переговорах, в которых не участвует Украина», — приводит слова источника Reuters. При этом агентство утверждает, что президент России Владимир Путин в конце 2023 года дал понять США через посредников на Ближнем Востоке, что готов к прекращению огня на Украине. По сообщению источников, предлагалось заморозить конфликт на тех рубежах, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, без потери контроля Россией уже занятых территорий. Три российских источника агентства заявили, что Вашингтон отказался от обсуждения. По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского ни одна сторона не готова вести серьезный разговор с Россией по прекращению огня на Украине. Он отметил, что в связи с этим РФ приходится реализовывать цели СВО, передает RT.

В Вашингтоне не приняли предложение Москвы о прекращении огня на Украине с дальнейшей заморозкой конфликта. Об этом заявляют источники, знакомые с ситуацией. «Вашингтон не будет участвовать в переговорах, в которых не участвует Украина», — приводит слова источника Reuters. При этом агентство утверждает, что президент России Владимир Путин в конце 2023 года дал понять США через посредников на Ближнем Востоке, что готов к прекращению огня на Украине. По сообщению источников, предлагалось заморозить конфликт на тех рубежах, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, без потери контроля Россией уже занятых территорий. Три российских источника агентства заявили, что Вашингтон отказался от обсуждения. По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского ни одна сторона не готова вести серьезный разговор с Россией по прекращению огня на Украине. Он отметил, что в связи с этим РФ приходится реализовывать цели СВО, передает RT.