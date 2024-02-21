Финляндия пригрозила навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Финляндия может навсегда прекратить работу двух КПП на границе с РФ, сообщает Yle Фото:

Руководство финской пограничной службы предложило навсегда закрыть КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Об этом сообщает Yle.

«Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска „Париккала“ и „Инари“ на границе с Россией», — говорится в материале. Там добавили, что эти КПП находятся в городе Лиекса. Известно, что ранее пункт пропуска «Париккала» не работал из-за санкций Европейского союза, а «Инари» был закрыт из-за прекращения импорта древесины.

Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 12 апреля. Подача заявлений на международную защиту при пересечении границы также остается невозможной.

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Руководство финской пограничной службы предложило навсегда закрыть КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Об этом сообщает Yle. «Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска „Париккала“ и „Инари“ на границе с Россией», — говорится в материале. Там добавили, что эти КПП находятся в городе Лиекса. Известно, что ранее пункт пропуска «Париккала» не работал из-за санкций Европейского союза, а «Инари» был закрыт из-за прекращения импорта древесины. Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 12 апреля. Подача заявлений на международную защиту при пересечении границы также остается невозможной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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