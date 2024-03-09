Shot: солдат ВСУ три дня выхаживал раненого россиянина во время взятия Авдеевки

09 марта 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Из-за сильных обстрелов по медбригаде, пленный три дня носил раненому русскому бойцу воду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Боец ВСУ три дня выхаживал военного российской армии, который взял его в плен, во время взятия Авдеевки. Раненый мужчина принадлежал к российской штурмовой группе, которая заняла позицию в здании разбитого детского сада и удерживала ее два дня. Об это сообщает telegram-канал Shot. «Во время одного обстрела военный получил серьезные ранения: обратный перелом голени и травма руки, а еще ему осколком выбило глаз <…> через некоторое время услышали шаги <…> это был боец ВСУ, который тут же вежливо [сдался] в плен», — сообщает Shot. Из-за сильных обстрелов по медбригаде, пленный три дня носил раненому русскому бойцу воду, которую набирал под огнем в ближайшей луже. Пленника, бойца ВСУ, зовут Александр. Мужчина был насильно мобилизовали из Николавеки. Сейчас российская армия забрала его на допрос. Бои за город Авдеевка шли с 2022 года. Он был освобожден 17 февраля. В ночь перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить город. Позже украинские военнослужащие рассказали, как происходило отступление. В день освобождения населенного пункта ВСУ потеряли более 1500 солдат.

Боец ВСУ три дня выхаживал военного российской армии, который взял его в плен, во время взятия Авдеевки. Раненый мужчина принадлежал к российской штурмовой группе, которая заняла позицию в здании разбитого детского сада и удерживала ее два дня. Об это сообщает telegram-канал Shot. «Во время одного обстрела военный получил серьезные ранения: обратный перелом голени и травма руки, а еще ему осколком выбило глаз <…> через некоторое время услышали шаги <…> это был боец ВСУ, который тут же вежливо [сдался] в плен», — сообщает Shot. Из-за сильных обстрелов по медбригаде, пленный три дня носил раненому русскому бойцу воду, которую набирал под огнем в ближайшей луже. Пленника, бойца ВСУ, зовут Александр. Мужчина был насильно мобилизовали из Николавеки. Сейчас российская армия забрала его на допрос. Бои за город Авдеевка шли с 2022 года. Он был освобожден 17 февраля. В ночь перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить город. Позже украинские военнослужащие рассказали, как происходило отступление. В день освобождения населенного пункта ВСУ потеряли более 1500 солдат.