Shot: солдат ВСУ три дня выхаживал раненого россиянина во время взятия Авдеевки

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Из-за сильных обстрелов по медбригаде, пленный три дня носил раненому русскому бойцу воду Фото:

Боец ВСУ три дня выхаживал военного российской армии, который взял его в плен, во время взятия Авдеевки. Раненый мужчина принадлежал к российской штурмовой группе, которая заняла позицию в здании разбитого детского сада и удерживала ее два дня. Об это сообщает telegram-канал Shot.

«Во время одного обстрела военный получил серьезные ранения: обратный перелом голени и травма руки, а еще ему осколком выбило глаз <…> через некоторое время услышали шаги <…> это был боец ВСУ, который тут же вежливо [сдался] в плен», — сообщает Shot. Из-за сильных обстрелов по медбригаде, пленный три дня носил раненому русскому бойцу воду, которую набирал под огнем в ближайшей луже.

Пленника, бойца ВСУ, зовут Александр. Мужчина был насильно мобилизовали из Николавеки. Сейчас российская армия забрала его на допрос.

Бои за город Авдеевка шли с 2022 года. Он был освобожден 17 февраля. В ночь перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить город. Позже украинские военнослужащие рассказали, как происходило отступление. В день освобождения населенного пункта ВСУ потеряли более 1500 солдат.

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Боец ВСУ три дня выхаживал военного российской армии, который взял его в плен, во время взятия Авдеевки. Раненый мужчина принадлежал к российской штурмовой группе, которая заняла позицию в здании разбитого детского сада и удерживала ее два дня. Об это сообщает telegram-канал Shot. «Во время одного обстрела военный получил серьезные ранения: обратный перелом голени и травма руки, а еще ему осколком выбило глаз <…> через некоторое время услышали шаги <…> это был боец ВСУ, который тут же вежливо [сдался] в плен», — сообщает Shot. Из-за сильных обстрелов по медбригаде, пленный три дня носил раненому русскому бойцу воду, которую набирал под огнем в ближайшей луже. Пленника, бойца ВСУ, зовут Александр. Мужчина был насильно мобилизовали из Николавеки. Сейчас российская армия забрала его на допрос. Бои за город Авдеевка шли с 2022 года. Он был освобожден 17 февраля. В ночь перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить город. Позже украинские военнослужащие рассказали, как происходило отступление. В день освобождения населенного пункта ВСУ потеряли более 1500 солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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