Канье Уэст и Рубчинский выпустили бюджетную коллекцию одежды «Черные псы». Видео

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Рубчинский продолжает нести высокую моду в мир американских рэперов Фото:

Американский рэпер Канье Уэст и российский дизайнер Гоша Рубчинский представили свою первую совместную коллекцию одежды под названием «Черные псы». Любую вещь из новой коллекции можно купить за 20 долларов.

Старт продаж одновременно в своих соцсетях осветили и музыкант, и российский дизайнер. В своем telegram-канале Рубчинский презентовал худи, футболки, штаны и носки. Все вещи коллекции он украсил стилизованным «старославянским» шрифтом с надписью «Черные псы».

Kanye West уже предстал в футболке «Черные псы» перед журналистами в Париже. Рубчинский работал над мерчем в рамках выхода нового альбома рэпера.

Российский дизайнер Рубчинский стал руководителем отдела дизайна бренда одежды Yeezy в 2023 году. Компания принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту, пишет RT.

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Американский рэпер Канье Уэст и российский дизайнер Гоша Рубчинский представили свою первую совместную коллекцию одежды под названием «Черные псы». Любую вещь из новой коллекции можно купить за 20 долларов. Старт продаж одновременно в своих соцсетях осветили и музыкант, и российский дизайнер. В своем telegram-канале Рубчинский презентовал худи, футболки, штаны и носки. Все вещи коллекции он украсил стилизованным «старославянским» шрифтом с надписью «Черные псы». Kanye West уже предстал в футболке «Черные псы» перед журналистами в Париже. Рубчинский работал над мерчем в рамках выхода нового альбома рэпера. Российский дизайнер Рубчинский стал руководителем отдела дизайна бренда одежды Yeezy в 2023 году. Компания принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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