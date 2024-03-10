Рубчинский продолжает нести высокую моду в мир американских рэперовФото: AP/TASS
Американский рэпер Канье Уэст и российский дизайнер Гоша Рубчинский представили свою первую совместную коллекцию одежды под названием «Черные псы». Любую вещь из новой коллекции можно купить за 20 долларов.
Старт продаж одновременно в своих соцсетях осветили и музыкант, и российский дизайнер. В своем telegram-канале Рубчинский презентовал худи, футболки, штаны и носки. Все вещи коллекции он украсил стилизованным «старославянским» шрифтом с надписью «Черные псы».
Kanye West уже предстал в футболке «Черные псы» перед журналистами в Париже. Рубчинский работал над мерчем в рамках выхода нового альбома рэпера.
Российский дизайнер Рубчинский стал руководителем отдела дизайна бренда одежды Yeezy в 2023 году. Компания принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту, пишет RT.
Американский рэпер Канье Уэст и российский дизайнер Гоша Рубчинский представили свою первую совместную коллекцию одежды под названием «Черные псы». Любую вещь из новой коллекции можно купить за 20 долларов. Старт продаж одновременно в своих соцсетях осветили и музыкант, и российский дизайнер. В своем telegram-канале Рубчинский презентовал худи, футболки, штаны и носки. Все вещи коллекции он украсил стилизованным «старославянским» шрифтом с надписью «Черные псы». Kanye West уже предстал в футболке «Черные псы» перед журналистами в Париже. Рубчинский работал над мерчем в рамках выхода нового альбома рэпера. Российский дизайнер Рубчинский стал руководителем отдела дизайна бренда одежды Yeezy в 2023 году. Компания принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту, пишет RT.