СВР: Байден планирует сорвать выборы президента в РФ

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Президент США. stock, телефон, Джо Байден,  stock
Джо Байдена хочет снизить явку на выборах, чтобы поставить под сомнения итоги голосования, заявили в СВР Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает значительно снизить явку на президентских выборах в России. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

«Администрация Байдена ставит задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ. По расчетам Вашингтона, полученное за счет призывов и кибератак „сокращение явки“ даст Западу повод поставить под сомнение итоги голосования», — рассказали в СВР, передает РИА Новости.

США планируют атаковать систему электронного голосования. Они хотят затруднить подсчет голосов, делится российская разведка. Также Вашингтон рассылает призывы к россиянам не идти на избирательные участки 15—17 марта. Под влиянием находятся оппозиционные ресурсы, заявили в СВР.

Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что иноагенты попытаются сорвать выборы. По его словам, агитационные действия активизировались после начала президентской кампании.

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Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает значительно снизить явку на президентских выборах в России. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ. «Администрация Байдена ставит задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ. По расчетам Вашингтона, полученное за счет призывов и кибератак „сокращение явки“ даст Западу повод поставить под сомнение итоги голосования», — рассказали в СВР, передает РИА Новости. США планируют атаковать систему электронного голосования. Они хотят затруднить подсчет голосов, делится российская разведка. Также Вашингтон рассылает призывы к россиянам не идти на избирательные участки 15—17 марта. Под влиянием находятся оппозиционные ресурсы, заявили в СВР. Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что иноагенты попытаются сорвать выборы. По его словам, агитационные действия активизировались после начала президентской кампании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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