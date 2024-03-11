СВР: Байден планирует сорвать выборы президента в РФ

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает значительно снизить явку на президентских выборах в России. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.
«Администрация Байдена ставит задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ. По расчетам Вашингтона, полученное за счет призывов и кибератак „сокращение явки“ даст Западу повод поставить под сомнение итоги голосования», — рассказали в СВР, передает РИА Новости.
США планируют атаковать систему электронного голосования. Они хотят затруднить подсчет голосов, делится российская разведка. Также Вашингтон рассылает призывы к россиянам не идти на избирательные участки 15—17 марта. Под влиянием находятся оппозиционные ресурсы, заявили в СВР.
Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что иноагенты попытаются сорвать выборы. По его словам, агитационные действия активизировались после начала президентской кампании.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.