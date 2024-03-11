СВР: Байден планирует сорвать выборы президента в РФ

11 марта 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Джо Байдена хочет снизить явку на выборах, чтобы поставить под сомнения итоги голосования, заявили в СВР Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает значительно снизить явку на президентских выборах в России. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ. «Администрация Байдена ставит задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ. По расчетам Вашингтона, полученное за счет призывов и кибератак „сокращение явки“ даст Западу повод поставить под сомнение итоги голосования», — рассказали в СВР, передает РИА Новости. США планируют атаковать систему электронного голосования. Они хотят затруднить подсчет голосов, делится российская разведка. Также Вашингтон рассылает призывы к россиянам не идти на избирательные участки 15—17 марта. Под влиянием находятся оппозиционные ресурсы, заявили в СВР. Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что иноагенты попытаются сорвать выборы. По его словам, агитационные действия активизировались после начала президентской кампании.

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает значительно снизить явку на президентских выборах в России. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ. «Администрация Байдена ставит задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ. По расчетам Вашингтона, полученное за счет призывов и кибератак „сокращение явки“ даст Западу повод поставить под сомнение итоги голосования», — рассказали в СВР, передает РИА Новости. США планируют атаковать систему электронного голосования. Они хотят затруднить подсчет голосов, делится российская разведка. Также Вашингтон рассылает призывы к россиянам не идти на избирательные участки 15—17 марта. Под влиянием находятся оппозиционные ресурсы, заявили в СВР. Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что иноагенты попытаются сорвать выборы. По его словам, агитационные действия активизировались после начала президентской кампании.