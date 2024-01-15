Депутат Госдумы Пискарев: иноагенты пытаются сорвать президентские выборы в РФ

Комиссии Госдумы по иностранному вмешательству выявила многочисленные случаи, что иноагенты пытаются сорвать выбора президента России. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.
«Установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», — заявил Василий Пискарев. Его слова приводит комиссия в
Пискарев отметил, что иноагенты пытаются изменить общественное мнение через фейки, методички и агитматериалы. Самым ярким примером он назвал обращение более 30 неправительственных западных организаций и иноагентов с целью признать выборы в России нелегитимными.
Ранее глава комиссии сообщал, что спецслужбы НАТО пытаются сорвать президентские выборы. По его словам, комиссия фиксирует, что они активизировались после начала президентской кампании. Пискарев рассказал, что в странах Прибалтики и в Грузии проводятся тренинги, на которых готовят провокаторов.
О попытках устроить провокации до этого сообщала и глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она отметила, что их интенсивность возрастет многократно. Однако это не помешает проведению выборов, которые назначены на 17 марта 2024 года, передает RT.
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