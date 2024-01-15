Депутат Госдумы Пискарев: иноагенты пытаются сорвать президентские выборы в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол в Общественной палате России. Москва, пискарев василий
Василий Пискарев рассказал, что иноагенты просят признать выборы-2024 нелегитимными Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Комиссии Госдумы по иностранному вмешательству выявила многочисленные случаи, что иноагенты пытаются сорвать выбора президента России. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

«Установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», — заявил Василий Пискарев. Его слова приводит комиссия в telegram-канале.

Пискарев отметил, что иноагенты пытаются изменить общественное мнение через фейки, методички и агитматериалы. Самым ярким примером он назвал обращение более 30 неправительственных западных организаций и иноагентов с целью признать выборы в России нелегитимными.

Ранее глава комиссии сообщал, что спецслужбы НАТО пытаются сорвать президентские выборы. По его словам, комиссия фиксирует, что они активизировались после начала президентской кампании. Пискарев рассказал, что в странах Прибалтики и в Грузии проводятся тренинги, на которых готовят провокаторов.

О попытках устроить провокации до этого сообщала и глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она отметила, что их интенсивность возрастет многократно. Однако это не помешает проведению выборов, которые назначены на 17 марта 2024 года, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комиссии Госдумы по иностранному вмешательству выявила многочисленные случаи, что иноагенты пытаются сорвать выбора президента России. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев. «Установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», — заявил Василий Пискарев. Его слова приводит комиссия в telegram-канале. Пискарев отметил, что иноагенты пытаются изменить общественное мнение через фейки, методички и агитматериалы. Самым ярким примером он назвал обращение более 30 неправительственных западных организаций и иноагентов с целью признать выборы в России нелегитимными. Ранее глава комиссии сообщал, что спецслужбы НАТО пытаются сорвать президентские выборы. По его словам, комиссия фиксирует, что они активизировались после начала президентской кампании. Пискарев рассказал, что в странах Прибалтики и в Грузии проводятся тренинги, на которых готовят провокаторов. О попытках устроить провокации до этого сообщала и глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она отметила, что их интенсивность возрастет многократно. Однако это не помешает проведению выборов, которые назначены на 17 марта 2024 года, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...