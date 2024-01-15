Депутат Госдумы Пискарев: иноагенты пытаются сорвать президентские выборы в РФ

15 января 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Василий Пискарев рассказал, что иноагенты просят признать выборы-2024 нелегитимными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Комиссии Госдумы по иностранному вмешательству выявила многочисленные случаи, что иноагенты пытаются сорвать выбора президента России. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев. «Установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», — заявил Василий Пискарев. Его слова приводит комиссия в telegram-канале . Пискарев отметил, что иноагенты пытаются изменить общественное мнение через фейки, методички и агитматериалы. Самым ярким примером он назвал обращение более 30 неправительственных западных организаций и иноагентов с целью признать выборы в России нелегитимными. Ранее глава комиссии сообщал, что спецслужбы НАТО пытаются сорвать президентские выборы. По его словам, комиссия фиксирует, что они активизировались после начала президентской кампании. Пискарев рассказал, что в странах Прибалтики и в Грузии проводятся тренинги, на которых готовят провокаторов. О попытках устроить провокации до этого сообщала и глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она отметила, что их интенсивность возрастет многократно. Однако это не помешает проведению выборов, которые назначены на 17 марта 2024 года, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комиссии Госдумы по иностранному вмешательству выявила многочисленные случаи, что иноагенты пытаются сорвать выбора президента России. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев. «Установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», — заявил Василий Пискарев. Его слова приводит комиссия в telegram-канале. Пискарев отметил, что иноагенты пытаются изменить общественное мнение через фейки, методички и агитматериалы. Самым ярким примером он назвал обращение более 30 неправительственных западных организаций и иноагентов с целью признать выборы в России нелегитимными. Ранее глава комиссии сообщал, что спецслужбы НАТО пытаются сорвать президентские выборы. По его словам, комиссия фиксирует, что они активизировались после начала президентской кампании. Пискарев рассказал, что в странах Прибалтики и в Грузии проводятся тренинги, на которых готовят провокаторов. О попытках устроить провокации до этого сообщала и глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она отметила, что их интенсивность возрастет многократно. Однако это не помешает проведению выборов, которые назначены на 17 марта 2024 года, передает RT.