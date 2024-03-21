Путин раскрыл, что показывают результаты выборов

Недавние выборы президента России показали, что страна является на сегодня большой и дружной семьей. Граждане продемонстрировали, что готовы идти вместе по избранному политическому и экономическому курсу. С таким словами выступил президент РФ Владимир Путин.
«Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к россиянам по итогам выборов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Путин также добавил, что своим участием в выборах россияне показали свою ответственность. Каждый голос гражданина важен для страны, подытожил он. Выборы проходили с 15 по 17 марта, победу в них одержал победу Владимир Путин.
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