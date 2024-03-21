Путин раскрыл, что показывают результаты выборов

Путин: выборы показали сплоченность россиян
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин дал понять, что Россия сегодня — это большая, дружная семья Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Недавние выборы президента России показали, что страна является на сегодня большой и дружной семьей. Граждане продемонстрировали, что готовы идти вместе по избранному политическому и экономическому курсу. С таким словами выступил президент РФ Владимир Путин.

«Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к россиянам по итогам выборов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Путин также добавил, что своим участием в выборах россияне показали свою ответственность. Каждый голос гражданина важен для страны, подытожил он. Выборы проходили с 15 по 17 марта, победу в них одержал победу Владимир Путин.

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Недавние выборы президента России показали, что страна является на сегодня большой и дружной семьей. Граждане продемонстрировали, что готовы идти вместе по избранному политическому и экономическому курсу. С таким словами выступил президент РФ Владимир Путин. «Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к россиянам по итогам выборов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также добавил, что своим участием в выборах россияне показали свою ответственность. Каждый голос гражданина важен для страны, подытожил он. Выборы проходили с 15 по 17 марта, победу в них одержал победу Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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