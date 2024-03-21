Общество Путин раскрыл, что показывают результаты выборов Путин: выборы показали сплоченность россиян 21 марта 2024 в 15:14 Размер текста - 17 + Владимир Путин дал понять, что Россия сегодня — это большая, дружная семья Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Недавние выборы президента России показали, что страна является на сегодня большой и дружной семьей. Граждане продемонстрировали, что готовы идти вместе по избранному политическому и экономическому курсу. С таким словами выступил президент РФ Владимир Путин. «Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к россиянам по итогам выборов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также добавил, что своим участием в выборах россияне показали свою ответственность. Каждый голос гражданина важен для страны, подытожил он. Выборы проходили с 15 по 17 марта, победу в них одержал победу Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Недавние выборы президента России показали, что страна является на сегодня большой и дружной семьей. Граждане продемонстрировали, что готовы идти вместе по избранному политическому и экономическому курсу. С таким словами выступил президент РФ Владимир Путин. «Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к россиянам по итогам выборов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также добавил, что своим участием в выборах россияне показали свою ответственность. Каждый голос гражданина важен для страны, подытожил он. Выборы проходили с 15 по 17 марта, победу в них одержал победу Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям