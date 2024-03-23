Жители Донецка организовали мемориал после трагедии в «Крокус Сити Холле»

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Жители Донецка несут цветы в память о жертвах теракта
Жители Донецка несут цветы в память о жертвах теракта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Жители Донецка несут цветы к стеле «Россия» в центре города. Дончане организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Стела находится в сквере „Россия“, который расположен на площади Ленина в самом центре города. В воскресенье с утра, после окончания комендантского часа, жители Донецка несут сюда цветы», — сообщает РИА Новости. Цветы несут простые горожане, активисты политических организаций и представители некоммерческих организаций (НКО).

«Россия переживает тяжелое событие и не важно, кто возьмет ответственность за события в Москве, — все это следствие смелости народа заявлять о своих правах и бороться за них», — говорит один из участников акции, активист «Движения первых» Владимир Степанов. «Это показывает силу нашего народа и так же показывает слабость тех, кто пытается его запугать, уничтожить… Донецк сталкивается с терроризмом в разных его проявлениях уже на протяжении десяти лет. И мы понимаем, что такое смерть человека, что такое трагедия мирового масштаба», — говорит Степанов.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта вечером произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадавших — более 100. URA.RU ведет трансляцию, в которой сообщает обо всем, что известно на данный момент о событии.

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Жители Донецка несут цветы к стеле «Россия» в центре города. Дончане организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Стела находится в сквере „Россия“, который расположен на площади Ленина в самом центре города. В воскресенье с утра, после окончания комендантского часа, жители Донецка несут сюда цветы», — сообщает РИА Новости. Цветы несут простые горожане, активисты политических организаций и представители некоммерческих организаций (НКО). «Россия переживает тяжелое событие и не важно, кто возьмет ответственность за события в Москве, — все это следствие смелости народа заявлять о своих правах и бороться за них», — говорит один из участников акции, активист «Движения первых» Владимир Степанов. «Это показывает силу нашего народа и так же показывает слабость тех, кто пытается его запугать, уничтожить… Донецк сталкивается с терроризмом в разных его проявлениях уже на протяжении десяти лет. И мы понимаем, что такое смерть человека, что такое трагедия мирового масштаба», — говорит Степанов. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта вечером произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадавших — более 100. URA.RU ведет трансляцию, в которой сообщает обо всем, что известно на данный момент о событии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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