Жители Донецка организовали мемориал после трагедии в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Жители Донецка несут цветы в память о жертвах теракта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Жители Донецка несут цветы к стеле «Россия» в центре города. Дончане организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Стела находится в сквере „Россия“, который расположен на площади Ленина в самом центре города. В воскресенье с утра, после окончания комендантского часа, жители Донецка несут сюда цветы», — сообщает РИА Новости. Цветы несут простые горожане, активисты политических организаций и представители некоммерческих организаций (НКО). «Россия переживает тяжелое событие и не важно, кто возьмет ответственность за события в Москве, — все это следствие смелости народа заявлять о своих правах и бороться за них», — говорит один из участников акции, активист «Движения первых» Владимир Степанов. «Это показывает силу нашего народа и так же показывает слабость тех, кто пытается его запугать, уничтожить… Донецк сталкивается с терроризмом в разных его проявлениях уже на протяжении десяти лет. И мы понимаем, что такое смерть человека, что такое трагедия мирового масштаба», — говорит Степанов. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта вечером произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадавших — более 100. URA.RU ведет трансляцию, в которой сообщает обо всем, что известно на данный момент о событии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Донецка несут цветы к стеле «Россия» в центре города. Дончане организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Стела находится в сквере „Россия“, который расположен на площади Ленина в самом центре города. В воскресенье с утра, после окончания комендантского часа, жители Донецка несут сюда цветы», — сообщает РИА Новости. Цветы несут простые горожане, активисты политических организаций и представители некоммерческих организаций (НКО). «Россия переживает тяжелое событие и не важно, кто возьмет ответственность за события в Москве, — все это следствие смелости народа заявлять о своих правах и бороться за них», — говорит один из участников акции, активист «Движения первых» Владимир Степанов. «Это показывает силу нашего народа и так же показывает слабость тех, кто пытается его запугать, уничтожить… Донецк сталкивается с терроризмом в разных его проявлениях уже на протяжении десяти лет. И мы понимаем, что такое смерть человека, что такое трагедия мирового масштаба», — говорит Степанов. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта вечером произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадавших — более 100. URA.RU ведет трансляцию, в которой сообщает обо всем, что известно на данный момент о событии.