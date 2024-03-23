Мусульманское сообщество осудило теракт в «Крокусе»

СК РФ: количество погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 115 человек

23 марта 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Мусульманское сообщество выразило соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. Мусульманское сообщество осудило теракт в «Крокусе», о главных заявлениях — в материале URA.RU. Верховный муфтий РФ Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при теракте. Он выразил осуждение этому «крайне подлому акту гнусного античеловеческого злодеяния», передает «Интерфакс». Муфтий духовного собрания мусульман России Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Хазрат Крганов выразил глубочайшие соболезнования всем родным и близким жертв трагедии. «Мы молим Всевышнего о скорейшем исцелении раненых, о даровании терпения и сил всем, кого постигла утрата близких», — говорится в его сообщении, опубликованном на официальном сайте собрания. Он выразил надежду, что правоохранительные органы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и о скорейшем наказании причастных к организации и проведению теракта. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев от лица всех мусульман Северного Кавказа выразил глубочайшие соболезнования всем родным и близким. «Мы молимся за всех, кто стал жертвой этого чудовищного нападения!» — сказал он, его слова опубликованы на сайте координационного центра. Бердиев добавил, что организаторы теракта должны понести заслуженное наказание. Муфтий Москвы Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». «От имени духовного управления мусульман Москвы и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил он. Аляутдинов добавил, что ДУМ Москвы возносит дуа (личная мольба мусульманина на родном языке, обращение к Аллаху — прим. URA.RU) о выздоровлении пострадавших и помощи тем, кто до сих пор находится в опасности, передает газета «Бизнес Online». Председатель Духовного управления мусульман РФ Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Председатель Совета муфтиев России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами атаки на «Крокус». «И да дарует Аллах Всевышний Своей помощи всем спасателям и медикам, кто в эти минуты борется за жизни и здоровье жертв», — отметил он. Слова председателя опубликованы на сайте Совета Муфтиев России. Православная и мусульманские общины Крыма Новость по теме Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 115 человек: что известно о теракте к этому часу Православная и мусульманские общины полуострова выразили соболезнования родным и близким погибших и молятся о пострадавших. «Вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом духовенство Крымской митрополии и паства Тавриды молятся об упокоении душ погибших», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Крымской митрополии, передает РИА Новости. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия — неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. На данный момент известно о 115 погибших. Редакция агентства URA.RU выражает соболезнования семьям погибших при ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Агентство рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. Мусульманское сообщество осудило теракт в «Крокусе», о главных заявлениях — в материале URA.RU. Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при теракте. Он выразил осуждение этому «крайне подлому акту гнусного античеловеческого злодеяния», передает «Интерфакс». Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Хазрат Крганов выразил глубочайшие соболезнования всем родным и близким жертв трагедии. «Мы молим Всевышнего о скорейшем исцелении раненых, о даровании терпения и сил всем, кого постигла утрата близких», — говорится в его сообщении, опубликованном на официальном сайте собрания. Он выразил надежду, что правоохранительные органы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и о скорейшем наказании причастных к организации и проведению теракта. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев от лица всех мусульман Северного Кавказа выразил глубочайшие соболезнования всем родным и близким. «Мы молимся за всех, кто стал жертвой этого чудовищного нападения!» — сказал он, его слова опубликованы на сайте координационного центра. Бердиев добавил, что организаторы теракта должны понести заслуженное наказание. Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». «От имени духовного управления мусульман Москвы и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил он. Аляутдинов добавил, что ДУМ Москвы возносит дуа (личная мольба мусульманина на родном языке, обращение к Аллаху — прим. URA.RU) о выздоровлении пострадавших и помощи тем, кто до сих пор находится в опасности, передает газета «Бизнес Online». Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Председатель Совета муфтиев России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами атаки на «Крокус». «И да дарует Аллах Всевышний Своей помощи всем спасателям и медикам, кто в эти минуты борется за жизни и здоровье жертв», — отметил он. Слова председателя опубликованы на сайте Совета Муфтиев России. Православная и мусульманские общины полуострова выразили соболезнования родным и близким погибших и молятся о пострадавших. «Вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом духовенство Крымской митрополии и паства Тавриды молятся об упокоении душ погибших», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Крымской митрополии, передает РИА Новости. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия — неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. На данный момент известно о 115 погибших. Редакция агентства URA.RU выражает соболезнования семьям погибших при ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Агентство рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.