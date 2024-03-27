Politico: ЕС удержит 5 млрд евро доходов от российских активов

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Euroclear удержит доходы от замороженных активов России на сумму пять млрд евро Фото:

Евросоюз удержит пять миллиардов евро доходов с замороженных российских активов для оплаты юридических тяжб с россиянами. Об этом написало издание Politico.

«Euroclear (расчетно-клиринговая система — прим. URA.RU) <…> было разрешено сохранить прибыль <…> в размере 5 миллиардов евро», — говорится в материале газеты. Там добавили, что министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что не получал информацию о буфере в 5 миллиардов евро.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не боится, что Россия предпримет ответные шаги после использования ее замороженных активов. Также глава Евросовета назвал честным такой способ поддержки Украины, передает «Национальная служба новостей».

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Евросоюз удержит пять миллиардов евро доходов с замороженных российских активов для оплаты юридических тяжб с россиянами. Об этом написало издание Politico. «Euroclear (расчетно-клиринговая система — прим. URA.RU) <…> было разрешено сохранить прибыль <…> в размере 5 миллиардов евро», — говорится в материале газеты. Там добавили, что министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что не получал информацию о буфере в 5 миллиардов евро. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не боится, что Россия предпримет ответные шаги после использования ее замороженных активов. Также глава Евросовета назвал честным такой способ поддержки Украины, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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