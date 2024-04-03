Atlantico: Россия «захватила» еще один регион на Ближнем Востоке

Atlantico: США теряют свои позиции на Ближнем Востоке, а РФ наращивает влияние

03 апреля 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

США продолжают терять свое влияние на Ближнем Востоке, предает Atlantico Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США продолжают терять свое влияние на Ближнем Востоке в то время, как российские позиции в этом регионе растут. Этот момент подтверждает то факт, что арабские страны не присоединились к антироссийским санкциям, несмотря на давление Вашингтона. Об этом пишет Atlantico, подчеркивая, что Россия «захватывает» регион своим влиянием. Новость по теме Кто с кем воюет на Ближнем Востоке: карта конфликтов «США теряют свое влияние на Ближнем Востоке. <…> Это подтверждается, в частности, тем, что арабские страны не проголосовали за санкции против Москвы и сохранили с ней партнерские отношения, несмотря на давление Вашингтона. <…> Москва по-прежнему имеет определенное и значительное влияние в регионе», — подчеркивают авторы французского портала Atlantico. Такие выводы делают аналитики Роланд Ломбарди и Фабрис Баланш, специализирующиеся на исследованиях Ближнего Востока. Они отмечают, что уход американцев с Ближнего Востока является постепенным. Влияние США постепенно сокращается в Ливане, Сирии и Ираке. В этом геополитическом буферном пространстве их заменяют Иран и Россия, подытоживают специалисты. На начало 2024 года на Ближнем Востоке наблюдается увеличение количества военных конфликтов. Они усугубляются из-за вмешательства различных групп и иностранных игроков. США открыто поддерживают Израиль и обстреливают хуситов. Российский президент Владимир Путин отмечал к концу 2023 года, что страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние в мире. Именно потому США пытаются провести эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Однако, несмотря на все усилия, в мире постепенно возникает новый миропорядок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США продолжают терять свое влияние на Ближнем Востоке в то время, как российские позиции в этом регионе растут. Этот момент подтверждает то факт, что арабские страны не присоединились к антироссийским санкциям, несмотря на давление Вашингтона. Об этом пишет Atlantico, подчеркивая, что Россия «захватывает» регион своим влиянием. «США теряют свое влияние на Ближнем Востоке. <…> Это подтверждается, в частности, тем, что арабские страны не проголосовали за санкции против Москвы и сохранили с ней партнерские отношения, несмотря на давление Вашингтона. <…> Москва по-прежнему имеет определенное и значительное влияние в регионе», — подчеркивают авторы французского портала Atlantico. Такие выводы делают аналитики Роланд Ломбарди и Фабрис Баланш, специализирующиеся на исследованиях Ближнего Востока. Они отмечают, что уход американцев с Ближнего Востока является постепенным. Влияние США постепенно сокращается в Ливане, Сирии и Ираке. В этом геополитическом буферном пространстве их заменяют Иран и Россия, подытоживают специалисты. На начало 2024 года на Ближнем Востоке наблюдается увеличение количества военных конфликтов. Они усугубляются из-за вмешательства различных групп и иностранных игроков. США открыто поддерживают Израиль и обстреливают хуситов. Российский президент Владимир Путин отмечал к концу 2023 года, что страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние в мире. Именно потому США пытаются провести эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Однако, несмотря на все усилия, в мире постепенно возникает новый миропорядок.