Появилось видео, как скорая везла в больницу раненого мурманского губернатора

Появилось видео, как машина скорой помощи поехала с раненым губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На машине он был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу.
«Момент проезда скорой помощи с губернатором Чибисом от ДК „Строитель“ в сторону городской больницы предположительно попал на камеры городского видеонаблюдения», — сообщает газета «Известия». К сообщению прикреплены кадры движения машины скорой помощи.
Андрей Чибис получил ножевое ранение на выходе из Дворца культуры. Нападавшего сразу задержал находящийся рядом росгвардеец. Сейчас политик госпитализирован, а на место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи. О том, что известно о происшествии к этому часу, — в материале URA.RU.
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