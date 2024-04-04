04 апреля 2024

Появилось видео, как скорая везла в больницу раненого мурманского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , 03, медицина, скорая помощь, скорая
На машине скорой медицинской помощи политик был госпитализирован Фото:

Появилось видео, как машина скорой помощи поехала с раненым губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На машине он был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу.

«Момент проезда скорой помощи с губернатором Чибисом от ДК „Строитель“ в сторону городской больницы предположительно попал на камеры городского видеонаблюдения», — сообщает газета «Известия». К сообщению прикреплены кадры движения машины скорой помощи.

Андрей Чибис получил ножевое ранение на выходе из Дворца культуры. Нападавшего сразу задержал находящийся рядом росгвардеец. Сейчас политик госпитализирован, а на место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи. О том, что известно о происшествии к этому часу, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилось видео, как машина скорой помощи поехала с раненым губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На машине он был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. «Момент проезда скорой помощи с губернатором Чибисом от ДК „Строитель“ в сторону городской больницы предположительно попал на камеры городского видеонаблюдения», — сообщает газета «Известия». К сообщению прикреплены кадры движения машины скорой помощи. Андрей Чибис получил ножевое ранение на выходе из Дворца культуры. Нападавшего сразу задержал находящийся рядом росгвардеец. Сейчас политик госпитализирован, а на место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи. О том, что известно о происшествии к этому часу, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...