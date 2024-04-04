Появилось видео, как скорая везла в больницу раненого мурманского губернатора

05 апреля 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

На машине скорой медицинской помощи политик был госпитализирован Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Появилось видео, как машина скорой помощи поехала с раненым губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На машине он был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. «Момент проезда скорой помощи с губернатором Чибисом от ДК „Строитель“ в сторону городской больницы предположительно попал на камеры городского видеонаблюдения», — сообщает газета «Известия». К сообщению прикреплены кадры движения машины скорой помощи. Андрей Чибис получил ножевое ранение на выходе из Дворца культуры. Нападавшего сразу задержал находящийся рядом росгвардеец. Сейчас политик госпитализирован, а на место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи. О том, что известно о происшествии к этому часу, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео, как машина скорой помощи поехала с раненым губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На машине он был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. «Момент проезда скорой помощи с губернатором Чибисом от ДК „Строитель“ в сторону городской больницы предположительно попал на камеры городского видеонаблюдения», — сообщает газета «Известия». К сообщению прикреплены кадры движения машины скорой помощи. Андрей Чибис получил ножевое ранение на выходе из Дворца культуры. Нападавшего сразу задержал находящийся рядом росгвардеец. Сейчас политик госпитализирован, а на место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи. О том, что известно о происшествии к этому часу, — в материале URA.RU.