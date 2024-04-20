МВД ужесточит контроль за техосмотром российского транспорта

21 апреля 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Министерство внутренних дел предложило утвердить обязательное оснащение ТС тахографом Фото: Илья Московец © URA.RU В России могут ужесточить меры контроля за техническим осмотром транспортных средств (ТС). Согласно нововведениям ТС должно быть оснащено тахографом. Такой проект предложило утвердить Министерство внутренних дел. «Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 13 декабря 2021 года № 1025, дополнить пунктами 6-11. … Три факта внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты „Тахограф или контрольное устройство“», — написано в документе, размещенном на портале нормативных правовых актов. Такой мерой станет необходимость оснащения ТС контрольным устройством — тахографом. Он сможет регистрировать режим труда и отдыха водителя, исключать вероятность наложения фотографий друг на друга и свидетельствовать о нарушениях водителя. С 1 января 2024 года в России выросли цены на техосмотр авто. Минимальная стоимость прохождения техосмотра составляет: для легкового автомобиля — 1187 рублей, для мотоциклов и мотороллеров — 417. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России могут ужесточить меры контроля за техническим осмотром транспортных средств (ТС). Согласно нововведениям ТС должно быть оснащено тахографом. Такой проект предложило утвердить Министерство внутренних дел. «Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 13 декабря 2021 года № 1025, дополнить пунктами 6-11. … Три факта внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты „Тахограф или контрольное устройство“», — написано в документе, размещенном на портале нормативных правовых актов. Такой мерой станет необходимость оснащения ТС контрольным устройством — тахографом. Он сможет регистрировать режим труда и отдыха водителя, исключать вероятность наложения фотографий друг на друга и свидетельствовать о нарушениях водителя. С 1 января 2024 года в России выросли цены на техосмотр авто. Минимальная стоимость прохождения техосмотра составляет: для легкового автомобиля — 1187 рублей, для мотоциклов и мотороллеров — 417.