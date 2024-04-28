МВД Грузии: на митинге в Тбилиси задержан бывший госминистр Петриашвили

29 апреля 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Петриашвили задержали в административном порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической структуры Алексия Петриашвили за неподчинение полиции. Об этом сообщили в пресс-служб МВД. «Да, он (Петриашвили — прим. URA.RU) задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство», — передает информацию пресс-служба МВД. Об этом сообщает ТАСС. В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента. Митинги в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии поддержал закон об иноагентах. Ранее на одной из таких акций выступил поэт Рати Амаглобели. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа. Полицейские применили перцовый газ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической структуры Алексия Петриашвили за неподчинение полиции. Об этом сообщили в пресс-служб МВД. «Да, он (Петриашвили — прим. URA.RU) задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство», — передает информацию пресс-служба МВД. Об этом сообщает ТАСС. В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента. Митинги в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии поддержал закон об иноагентах. Ранее на одной из таких акций выступил поэт Рати Амаглобели. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа. Полицейские применили перцовый газ.