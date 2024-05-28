Страховщик высказался о возмещении ущерба по «Крокус Сити Холлу»

«Ингосстрах»: решение о страховом случае по «Крокусу» пока не принято

28 мая 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

«Ингосстрах» будет действовать в соответствии с условиями договора страхования, заявили в компании Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске в результате террористического нападения, еще не принято, расследование продолжается. Об этом рассказали в «Ингосстрахе». Девять дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле»: хронология событий «Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов. „Ингосстрах“ будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства РФ», — сообщили в пресс-службе компании, пишут РИА Новости. Там также отметили, что новых заявлений от пострадавших не поступало. Ранее сын владельца концертного зала «Крокус Сити Холла» Араза Агаларова Эмин заявил, что страховка покроет лишь несколько процентов от суммы ущерба. По его словам, чтобы построить здание, подобное «Крокусу», потребуется не менее 150 млн долларов, сказал он эфире канала «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске в результате террористического нападения, еще не принято, расследование продолжается. Об этом рассказали в «Ингосстрахе». «Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов. „Ингосстрах“ будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства РФ», — сообщили в пресс-службе компании, пишут РИА Новости. Там также отметили, что новых заявлений от пострадавших не поступало. Ранее сын владельца концертного зала «Крокус Сити Холла» Араза Агаларова Эмин заявил, что страховка покроет лишь несколько процентов от суммы ущерба. По его словам, чтобы построить здание, подобное «Крокусу», потребуется не менее 150 млн долларов, сказал он эфире канала «Россия 24».