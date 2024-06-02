В МО РФ рассказали о ходе наступления в Харьковской области

МО РФ: ВС РФ продолжают наступление в Харькове, отражено семь контратак
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ВС РФ отразили семь контратак ВСУ на харьковском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России продолжает наступать в Харьковской области. Военные отразили семь контратак ВСУ и уничтожили живую силу противника, вооружение и боевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника», — передает ведомство. ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Нескучное, Малые Проходы и Гатище.

Также российская армия отразила семь контратак украинских военных в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Глубокое. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили порядка 190 солдат. Также были ликвидированы пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук», три автомобиля, два бронетранспортера, в том числе американский БТР Stryker, польские самоходные артиллерийские установки Krab и «Богдана».

Ранее в силовых структурах сообщили, что авиация ВС РФ нанесла удары по переправе ВСУ, проходящей через реку Оскол на купянском направлении. Также в Минобороны отметили, что российская армия продолжает успешное наступление в Харьковской области и уже продвинулась вглубь обороны противника.

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Армия России продолжает наступать в Харьковской области. Военные отразили семь контратак ВСУ и уничтожили живую силу противника, вооружение и боевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника», — передает ведомство. ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Нескучное, Малые Проходы и Гатище. Также российская армия отразила семь контратак украинских военных в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Глубокое. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили порядка 190 солдат. Также были ликвидированы пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук», три автомобиля, два бронетранспортера, в том числе американский БТР Stryker, польские самоходные артиллерийские установки Krab и «Богдана». Ранее в силовых структурах сообщили, что авиация ВС РФ нанесла удары по переправе ВСУ, проходящей через реку Оскол на купянском направлении. Также в Минобороны отметили, что российская армия продолжает успешное наступление в Харьковской области и уже продвинулась вглубь обороны противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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