ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

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ВС РФ продвигаются вглубь украинской обороны Фото:

Вооруженные силы Российской Федерации добились прогресса при продвижении в населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале.

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Вооруженные силы Российской Федерации добились прогресса при продвижении в населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. «Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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