ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

ВС РФ продвигаются вглубь украинской обороны
Вооруженные силы Российской Федерации добились прогресса при продвижении в населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике», — говорится в сообщении военного ведомства в
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