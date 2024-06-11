В Токио выстроилась очередь из желающих поприветствовать российского посла

11 июня 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

На День России у посольства РФ в Токио собралось много гостей, которые решили поздравить посла Ноздрева, передают журналисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Огромная очередь гостей собралась на прием в честь праздника День России в посольстве РФ в Токио, стремясь лично поздравить посла в Японии Николая Ноздрева, сообщают журналисты. Очередь тянулась от входа в здание, заполняя фойе и всю лестницу на второй этаж. Новость по теме День России: как отдыхаем 12 июня и в чем суть праздника Празднование Дня России в Японии посетили более 50 руководителей посольств иностранных государств и свыше 350 гостей. Среди замеченных на мероприятии личностей были бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояму, депутат парламента Мунэо Сузуки, актриса Комаки Курихара и посол Китая в Японии У Цзянхао, передает РИА Новости. Также среди гостей присутствовали известные общественные деятели, журналисты и представители культуры и спорта. В 2023 году мероприятие посетили 37 руководителей посольств и 300 гостей. В своем обращении к аудитории российский посол Николай Ноздрев выразил уверенность в том, что, несмотря на определенные действия западных политических элит, РФ находит поддержку у единомышленников по всему миру. По его словам, страна чувствует солидарность со стороны представителей Глобального Юга и Востока, пишет ТАСС. Посол также отметил, что даже в странах Запада существует прогрессивная часть общества, которая не соглашается с негативным изображением России. Они распространяются, по его словам, ангажированными СМИ. Ранее сообщалось, что в Кремле не планируют торжественных приемов в честь государственного праздника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Огромная очередь гостей собралась на прием в честь праздника День России в посольстве РФ в Токио, стремясь лично поздравить посла в Японии Николая Ноздрева, сообщают журналисты. Очередь тянулась от входа в здание, заполняя фойе и всю лестницу на второй этаж. Празднование Дня России в Японии посетили более 50 руководителей посольств иностранных государств и свыше 350 гостей. Среди замеченных на мероприятии личностей были бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояму, депутат парламента Мунэо Сузуки, актриса Комаки Курихара и посол Китая в Японии У Цзянхао, передает РИА Новости. Также среди гостей присутствовали известные общественные деятели, журналисты и представители культуры и спорта. В 2023 году мероприятие посетили 37 руководителей посольств и 300 гостей. В своем обращении к аудитории российский посол Николай Ноздрев выразил уверенность в том, что, несмотря на определенные действия западных политических элит, РФ находит поддержку у единомышленников по всему миру. По его словам, страна чувствует солидарность со стороны представителей Глобального Юга и Востока, пишет ТАСС. Посол также отметил, что даже в странах Запада существует прогрессивная часть общества, которая не соглашается с негативным изображением России. Они распространяются, по его словам, ангажированными СМИ. Ранее сообщалось, что в Кремле не планируют торжественных приемов в честь государственного праздника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей».