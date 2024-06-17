НЛМК: завод атаковали украинские дроны, никто не пострадал

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Новолипецкий металлургический комбинат в ночь на 17 атаковали БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские БПЛА атаковали территорию Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в ночь на 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — сообщили представители НЛМК. Там же отметили, что при ночной атаке пострадавших нет. Информацию об этом передает «Коммерсант».

Ранее ВСУ НЛМК атаковали с помощью беспилотников комбинат в апреле. Telegram-канал Baza сообщал, что БПЛА врезались в здание кислородной станции №2, в результате чего оно частично разрушилось.

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Украинские БПЛА атаковали территорию Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в ночь на 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании. «С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — сообщили представители НЛМК. Там же отметили, что при ночной атаке пострадавших нет. Информацию об этом передает «Коммерсант». Ранее ВСУ НЛМК атаковали с помощью беспилотников комбинат в апреле. Telegram-канал Baza сообщал, что БПЛА врезались в здание кислородной станции №2, в результате чего оно частично разрушилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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