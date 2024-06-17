НЛМК: завод атаковали украинские дроны, никто не пострадал

17 июня 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Новолипецкий металлургический комбинат в ночь на 17 атаковали БПЛА ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские БПЛА атаковали территорию Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в ночь на 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании. «С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — сообщили представители НЛМК. Там же отметили, что при ночной атаке пострадавших нет. Информацию об этом передает «Коммерсант». Ранее ВСУ НЛМК атаковали с помощью беспилотников комбинат в апреле. Telegram-канал Baza сообщал, что БПЛА врезались в здание кислородной станции №2, в результате чего оно частично разрушилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские БПЛА атаковали территорию Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в ночь на 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании. «С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — сообщили представители НЛМК. Там же отметили, что при ночной атаке пострадавших нет. Информацию об этом передает «Коммерсант». Ранее ВСУ НЛМК атаковали с помощью беспилотников комбинат в апреле. Telegram-канал Baza сообщал, что БПЛА врезались в здание кислородной станции №2, в результате чего оно частично разрушилось.