НЛМК: завод атаковали украинские дроны, никто не пострадал

Украинские БПЛА атаковали территорию Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в ночь на 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — сообщили представители НЛМК. Там же отметили, что при ночной атаке пострадавших нет. Информацию об этом передает «Коммерсант».
Ранее ВСУ НЛМК атаковали с помощью беспилотников комбинат в апреле. Telegram-канал Baza сообщал, что БПЛА врезались в здание кислородной станции №2, в результате чего оно частично разрушилось.
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