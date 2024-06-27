«Нельзя считать семью источником насилия»: в Госдуме высказались против принятия закона

В Госдуме высказались против принятия закона о семейно-бытовом насилии, ссылаясь на то, что семью нельзя считать источником насилия. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в Год семьи недопустимо принимать такой закон.
«Нельзя считать семью источником насилия. Мне представляется, что это нанесет окончательный удар по институту семьи», — заявила Останина на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24». Останина призвала участников форума выразить негативное отношение к этому законопроекту.
Депутат Госдумы Петр Толстой также резко раскритиковал инициативу, назвав ее одной из «отмычек», направленных на разрушение семьи. По его словам, депутаты, как и раньше, будут жестко выступать против принятия «подобного рода ювенальных мер».
Законопроект, определяющий различные виды домашнего насилия, 12 июня был внесен на рассмотрение правительства РФ. Если инициатива будет одобрена, то насильственные действия в семье приравняют к умышленным деяниям, способным причинить вред или смерть человека. Согласно последним опросам, около 25% россиян признались, что хотя бы раз в жизни сталкивались с домашним насилием со стороны супруга или супруги, передает 360.ru. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, попросил при разработке закона о домашнем насилии учесть озабоченность граждан, которые считают, что этот закон может позволить вмешиваться в дела семьи, сообщает «Национальная служба новостей».
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