У немецких автодилеров прошли обыски из-за поставок автомобилей в Россию

В Германии были проведены обыски у автодилеров по подозрению в поставках дорогих автомобилей в Россию в обход введенных санкций. Об этом рассказали в прокуратуре Кайзерслаутерна.
«В центре внимания следственных органов находятся несколько независимых автодилеров из южного региона Фордерпфальц. Есть подозрение, что они экспортировали значительное количество преимущественно дорогих автомобилей из Германии и привезли их в Россию в обход эмбарго, введенного постановлением Европейского Союза» — говорится в сообщении прокуратуры.
По версии следствия, дилеры фиктивно указывали, что автомобили поставлялись в соседние с Россией страны, такие как Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Турция. В ходе обысков были собраны доказательства противоправных действий. Кроме того, в целях ареста активов на сумму более 4,5 миллионов евро были арестованы банковские счета главного фигуранта, наложен арест на имущество и изъята значительная сумма наличных денег.
Расследование началось после многомесячной оперативной работы сотрудников следственного управления таможни Эссена. Обвиняемые могут быть привлечены к ответственности за нарушение Закона о внешней торговле Германии, заключили в прокуратуре.
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