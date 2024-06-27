У немецких автодилеров прошли обыски из-за поставок автомобилей в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Немецких автодилеров подозревают в обходе санкций против России
Немецких автодилеров подозревают в обходе санкций против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Германии были проведены обыски у автодилеров по подозрению в поставках дорогих автомобилей в Россию в обход введенных санкций. Об этом рассказали в прокуратуре Кайзерслаутерна.

«В центре внимания следственных органов находятся несколько независимых автодилеров из южного региона Фордерпфальц. Есть подозрение, что они экспортировали значительное количество преимущественно дорогих автомобилей из Германии и привезли их в Россию в обход эмбарго, введенного постановлением Европейского Союза» — говорится в сообщении прокуратуры. 

По версии следствия, дилеры фиктивно указывали, что автомобили поставлялись в соседние с Россией страны, такие как Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Турция. В ходе обысков были собраны доказательства противоправных действий. Кроме того, в целях ареста активов на сумму более 4,5 миллионов евро были арестованы банковские счета главного фигуранта, наложен арест на имущество и изъята значительная сумма наличных денег.

Расследование началось после многомесячной оперативной работы сотрудников следственного управления таможни Эссена. Обвиняемые могут быть привлечены к ответственности за нарушение Закона о внешней торговле Германии, заключили в прокуратуре. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Германии были проведены обыски у автодилеров по подозрению в поставках дорогих автомобилей в Россию в обход введенных санкций. Об этом рассказали в прокуратуре Кайзерслаутерна. «В центре внимания следственных органов находятся несколько независимых автодилеров из южного региона Фордерпфальц. Есть подозрение, что они экспортировали значительное количество преимущественно дорогих автомобилей из Германии и привезли их в Россию в обход эмбарго, введенного постановлением Европейского Союза» — говорится в сообщении прокуратуры.  По версии следствия, дилеры фиктивно указывали, что автомобили поставлялись в соседние с Россией страны, такие как Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Турция. В ходе обысков были собраны доказательства противоправных действий. Кроме того, в целях ареста активов на сумму более 4,5 миллионов евро были арестованы банковские счета главного фигуранта, наложен арест на имущество и изъята значительная сумма наличных денег. Расследование началось после многомесячной оперативной работы сотрудников следственного управления таможни Эссена. Обвиняемые могут быть привлечены к ответственности за нарушение Закона о внешней торговле Германии, заключили в прокуратуре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...