Политолог спрогнозировал неизбежное будущее Сырского из-за конфликта с Зеленским

Политолог Родионов: отставка Сырского неизбежна на фоне конфликта с Зеленским

02 июля 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Сырского назначали на пост главкома, чтобы сделать ответственным за все неудачи ВСУ (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского на фоне конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским неизбежна. Об этом заявил политолог Дмитрий Родионов. «Я думаю, что в качестве громоотвода он [Сырский] еще послужит, но через некоторое время неизбежно будет уволен», — утверждает Родионов. Об этом пишут «Известия». Сырского назначали на пост главкома с одной целью — сделать ответственным за все неудачи ВСУ, а после аккуратно «слить», уверен эксперт. Открытым остается вопрос, когда эта отставка произойдет. Зеленский недоволен Сырским из-за неудачной подготовки к наступлению России в Харьковской области, пишет украинское издание NV со ссылкой на анонимный источник из офиса украинского президента. Но в ближайшее время главкома ВСУ вряд ли снимут с должности, считает источник. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая 19 мая раскритиковала Сырского за назначение командующих, проваливших оборону под Харьковом. Главу Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля она назвала преступником и считает, что из-за его действий произошел прорыв российских сил около Торецка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского на фоне конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским неизбежна. Об этом заявил политолог Дмитрий Родионов. «Я думаю, что в качестве громоотвода он [Сырский] еще послужит, но через некоторое время неизбежно будет уволен», — утверждает Родионов. Об этом пишут «Известия». Сырского назначали на пост главкома с одной целью — сделать ответственным за все неудачи ВСУ, а после аккуратно «слить», уверен эксперт. Открытым остается вопрос, когда эта отставка произойдет. Зеленский недоволен Сырским из-за неудачной подготовки к наступлению России в Харьковской области, пишет украинское издание NV со ссылкой на анонимный источник из офиса украинского президента. Но в ближайшее время главкома ВСУ вряд ли снимут с должности, считает источник. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая 19 мая раскритиковала Сырского за назначение командующих, проваливших оборону под Харьковом. Главу Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля она назвала преступником и считает, что из-за его действий произошел прорыв российских сил около Торецка.