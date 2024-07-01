Политолог спрогнозировал неизбежное будущее Сырского из-за конфликта с Зеленским

Отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского на фоне конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским неизбежна. Об этом заявил политолог Дмитрий Родионов.
«Я думаю, что в качестве громоотвода он [Сырский] еще послужит, но через некоторое время неизбежно будет уволен», — утверждает Родионов. Об этом пишут «Известия».
Сырского назначали на пост главкома с одной целью — сделать ответственным за все неудачи ВСУ, а после аккуратно «слить», уверен эксперт. Открытым остается вопрос, когда эта отставка произойдет.
Зеленский недоволен Сырским из-за неудачной подготовки к наступлению России в Харьковской области, пишет украинское издание NV со ссылкой на анонимный источник из офиса украинского президента. Но в ближайшее время главкома ВСУ вряд ли снимут с должности, считает источник.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая 19 мая раскритиковала Сырского за назначение командующих, проваливших оборону под Харьковом. Главу Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля она назвала преступником и считает, что из-за его действий произошел прорыв российских сил около Торецка.
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