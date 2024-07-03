Посол США прокомментировала удары ракетами ATACMS по Крыму

Посол США Трейси выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у храма во время прощания с Навальным Алексеем. Москва, прощание с навальным, трейси линн
Трейси подчеркнула, что решения о переговорах и окончательном урегулировании должны принимать правительство и народ Украины Фото:

Посол США в России Линн Трейси выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму. Она подчеркнула важность поддержания дипломатических каналов связи между США и Россией и обсудила изменения в политике Соединенных Штатов относительно вооруженного конфликта на Украине.

«Любая гибель невинных гражданских лиц вызывает у нас чувство глубочайшего сожаления. Но, как я сказала коллегам в МИД, мы помогаем Украине защищаться… И когда я смотрю на это все, на эти страшные жертвы [с обеих сторон], то задаюсь вопросом: а ради чего все это было? И прихожу к выводу, что это абсолютно ненужный конфликт», — рассказала Трейси в интервью RTVI.

Ранее сообщалось, что Трейси была вызвана в МИД РФ из-за удара по Севастополю. В результате ударов погибли три человека, среди них был один ребенок двух лет. Количество пострадавших составило 124 человека, отметили в Минздраве РФ.

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Посол США в России Линн Трейси выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму. Она подчеркнула важность поддержания дипломатических каналов связи между США и Россией и обсудила изменения в политике Соединенных Штатов относительно вооруженного конфликта на Украине. «Любая гибель невинных гражданских лиц вызывает у нас чувство глубочайшего сожаления. Но, как я сказала коллегам в МИД, мы помогаем Украине защищаться… И когда я смотрю на это все, на эти страшные жертвы [с обеих сторон], то задаюсь вопросом: а ради чего все это было? И прихожу к выводу, что это абсолютно ненужный конфликт», — рассказала Трейси в интервью RTVI. Ранее сообщалось, что Трейси была вызвана в МИД РФ из-за удара по Севастополю. В результате ударов погибли три человека, среди них был один ребенок двух лет. Количество пострадавших составило 124 человека, отметили в Минздраве РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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