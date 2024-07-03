Посол США прокомментировала удары ракетами ATACMS по Крыму

Посол США в России Линн Трейси выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму. Она подчеркнула важность поддержания дипломатических каналов связи между США и Россией и обсудила изменения в политике Соединенных Штатов относительно вооруженного конфликта на Украине.
«Любая гибель невинных гражданских лиц вызывает у нас чувство глубочайшего сожаления. Но, как я сказала коллегам в МИД, мы помогаем Украине защищаться… И когда я смотрю на это все, на эти страшные жертвы [с обеих сторон], то задаюсь вопросом: а ради чего все это было? И прихожу к выводу, что это абсолютно ненужный конфликт», — рассказала Трейси в интервью RTVI.
Ранее сообщалось, что Трейси была вызвана в МИД РФ из-за удара по Севастополю. В результате ударов погибли три человека, среди них был один ребенок двух лет. Количество пострадавших составило 124 человека, отметили в Минздраве РФ.
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