Посол США прокомментировала удары ракетами ATACMS по Крыму

Посол США Трейси выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму

03 июля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Трейси подчеркнула, что решения о переговорах и окончательном урегулировании должны принимать правительство и народ Украины Фото: Наумов Роман © URA.RU Посол США в России Линн Трейси выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму. Она подчеркнула важность поддержания дипломатических каналов связи между США и Россией и обсудила изменения в политике Соединенных Штатов относительно вооруженного конфликта на Украине. «Любая гибель невинных гражданских лиц вызывает у нас чувство глубочайшего сожаления. Но, как я сказала коллегам в МИД, мы помогаем Украине защищаться… И когда я смотрю на это все, на эти страшные жертвы [с обеих сторон], то задаюсь вопросом: а ради чего все это было? И прихожу к выводу, что это абсолютно ненужный конфликт», — рассказала Трейси в интервью RTVI. Ранее сообщалось, что Трейси была вызвана в МИД РФ из-за удара по Севастополю. В результате ударов погибли три человека, среди них был один ребенок двух лет. Количество пострадавших составило 124 человека, отметили в Минздраве РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол США в России Линн Трейси выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму. Она подчеркнула важность поддержания дипломатических каналов связи между США и Россией и обсудила изменения в политике Соединенных Штатов относительно вооруженного конфликта на Украине. «Любая гибель невинных гражданских лиц вызывает у нас чувство глубочайшего сожаления. Но, как я сказала коллегам в МИД, мы помогаем Украине защищаться… И когда я смотрю на это все, на эти страшные жертвы [с обеих сторон], то задаюсь вопросом: а ради чего все это было? И прихожу к выводу, что это абсолютно ненужный конфликт», — рассказала Трейси в интервью RTVI. Ранее сообщалось, что Трейси была вызвана в МИД РФ из-за удара по Севастополю. В результате ударов погибли три человека, среди них был один ребенок двух лет. Количество пострадавших составило 124 человека, отметили в Минздраве РФ.