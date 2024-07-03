03 июля 2024

Белый дом объявил новую военную помощь для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый дом передаст ВСУ снаряды для HIMARS
Белый дом передаст ВСУ снаряды для HIMARS Фото:

Соединенные Штаты объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине, который включает в себя артиллерийское вооружение и боеприпасы для системы HIMARS. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Администрация Байдена-Харрис объявляет о новом значительном пакете помощи в области безопасности для Украины. Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства», — заявила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. 

Дополнительно Жан-Пьер уточнила, что в рамках нового пакета помощи также предусмотрено финансирование для Пентагона на приобретение ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS. Они будут использоваться для укрепления оборонной способности Украины, сказала пресс-секретарь.

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Соединенные Штаты объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине, который включает в себя артиллерийское вооружение и боеприпасы для системы HIMARS. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Администрация Байдена-Харрис объявляет о новом значительном пакете помощи в области безопасности для Украины. Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства», — заявила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.  Дополнительно Жан-Пьер уточнила, что в рамках нового пакета помощи также предусмотрено финансирование для Пентагона на приобретение ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS. Они будут использоваться для укрепления оборонной способности Украины, сказала пресс-секретарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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