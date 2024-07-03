Женщина с редким видом опухоли рассказала о симптомах, которые пропустили врачи

Daily Mail: в США медики перепутали у пациентки редкую опухоль с менопаузой

03 июля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

КТ позволил женщине определить редкую гормональную опухоль Фото: Анна Майорова © URA.RU В США жительница в ходе ежегодного осмотра рассказала врачам о стремительной потере веса, болях в груди и учащенном сердцебиении. Тогда ее состояние было принято за менопаузу и пациентке назначили гормональную терапию. Спустя время ей сказали, что у нее пневмония, и только после того, как она через четыре дня вновь вернулась к врачам, пациентке назначили КТ. У нее выявили редкую гормональную опухоль — феохромоцитому. Об этом пишет британское издание Daily Mail. «Типичные симптомы феохромоцитомы включают головные боли, потливость и учащенное сердцебиение, но исследования показывают, что только 17% пациентов испытывают эти симптомы. Другие признаки включают беспокойство, высокое кровяное давление, боли в животе, тошноту и слабость, потерю веса», — передают авторы материала , ссылаясь на врачей из Университета Мэриленда. При этом эти симптомы можно соотнести с заболеваниями сердца и гормональными симптомами. Поэтому изначально врачи и не обратили особого внимания на симптомы пациентки, перепутав их с менопаузой. Уже после того, как опухоль была случайно обнаружена, женщине провели операцию. Сейчас она чувствует себя здоровой. Ранее жительница Австралии Николь Мерфи на протяжении полугода игнорировала боли в животе. Потом у нее диагностировали рак кишечника. Такие симптомы, как усталость, потеря веса и боли в спине, помогают выявить рак почек на ранних стадиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США жительница в ходе ежегодного осмотра рассказала врачам о стремительной потере веса, болях в груди и учащенном сердцебиении. Тогда ее состояние было принято за менопаузу и пациентке назначили гормональную терапию. Спустя время ей сказали, что у нее пневмония, и только после того, как она через четыре дня вновь вернулась к врачам, пациентке назначили КТ. У нее выявили редкую гормональную опухоль — феохромоцитому. Об этом пишет британское издание Daily Mail. «Типичные симптомы феохромоцитомы включают головные боли, потливость и учащенное сердцебиение, но исследования показывают, что только 17% пациентов испытывают эти симптомы. Другие признаки включают беспокойство, высокое кровяное давление, боли в животе, тошноту и слабость, потерю веса», — передают авторы материала, ссылаясь на врачей из Университета Мэриленда. При этом эти симптомы можно соотнести с заболеваниями сердца и гормональными симптомами. Поэтому изначально врачи и не обратили особого внимания на симптомы пациентки, перепутав их с менопаузой. Уже после того, как опухоль была случайно обнаружена, женщине провели операцию. Сейчас она чувствует себя здоровой. Ранее жительница Австралии Николь Мерфи на протяжении полугода игнорировала боли в животе. Потом у нее диагностировали рак кишечника. Такие симптомы, как усталость, потеря веса и боли в спине, помогают выявить рак почек на ранних стадиях.