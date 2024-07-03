СК РФ предполагает, что ВСУ ударили по магазину в Донецке из HIMARS

Разрушение супермаркета в Донецке могло произойти в результате обстрела с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил представитель СК РФ.
«В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно от РСЗО HIMARS. <...> В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка», — заявил представитель СК РФ в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что информация о пострадавших в результате инцидента уточняется.
Согласно данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за последние сутки ВСУ осуществили 32 обстрела по территории республики, в результате которых пострадали гражданские объекты. Обнаруженные осколки и фрагменты планируется направить на экспертизу для уточнения типа и вида боеприпаса.
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