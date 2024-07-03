03 июля 2024

СК РФ предполагает, что ВСУ ударили по магазину в Донецке из HIMARS

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ могли использовать американское оружие для удара по Донецку
ВСУ могли использовать американское оружие для удара по Донецку Фото:

Разрушение супермаркета в Донецке могло произойти в результате обстрела с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил представитель СК РФ.

«В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно от РСЗО HIMARS. <...> В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка», — заявил представитель СК РФ в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что информация о пострадавших в результате инцидента уточняется.

Согласно данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за последние сутки ВСУ осуществили 32 обстрела по территории республики, в результате которых пострадали гражданские объекты. Обнаруженные осколки и фрагменты планируется направить на экспертизу для уточнения типа и вида боеприпаса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разрушение супермаркета в Донецке могло произойти в результате обстрела с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил представитель СК РФ. «В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно от РСЗО HIMARS. <...> В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка», — заявил представитель СК РФ в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что информация о пострадавших в результате инцидента уточняется. Согласно данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за последние сутки ВСУ осуществили 32 обстрела по территории республики, в результате которых пострадали гражданские объекты. Обнаруженные осколки и фрагменты планируется направить на экспертизу для уточнения типа и вида боеприпаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...