Путин встретился с Эрдоганом впервые за год

Российский президент Владимир Путин впервые за год встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Встреча прошла в рамках саммита БРИКС в Астане. В ходе нее лидеры стран обозначили цель партнерства — товарооборот в 100 миллиардов долларов.
«Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что цель Турции и РФ — товарооборот в 100 млрд долларов», — передает РИА Новости. Встреча проходит в Астане.
Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне говорил, что у Эрдогана и Путина много тем для обсуждения. Лидеры намерены обсудить наиболее чувствительные вопросы. Путин в последний раз лично встречался с президентом Турции осенью 2023 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.