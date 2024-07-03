Путин встретился с Эрдоганом впервые за год

03 июля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с Реджепом Эрдоганом на саммите БРИКС Фото: Официальный сайт Президента РФ Российский президент Владимир Путин впервые за год встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Встреча прошла в рамках саммита БРИКС в Астане. В ходе нее лидеры стран обозначили цель партнерства — товарооборот в 100 миллиардов долларов. «Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что цель Турции и РФ — товарооборот в 100 млрд долларов», — передает РИА Новости. Встреча проходит в Астане. Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне говорил, что у Эрдогана и Путина много тем для обсуждения. Лидеры намерены обсудить наиболее чувствительные вопросы. Путин в последний раз лично встречался с президентом Турции осенью 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин впервые за год встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Встреча прошла в рамках саммита БРИКС в Астане. В ходе нее лидеры стран обозначили цель партнерства — товарооборот в 100 миллиардов долларов. «Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что цель Турции и РФ — товарооборот в 100 млрд долларов», — передает РИА Новости. Встреча проходит в Астане. Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне говорил, что у Эрдогана и Путина много тем для обсуждения. Лидеры намерены обсудить наиболее чувствительные вопросы. Путин в последний раз лично встречался с президентом Турции осенью 2023 года.