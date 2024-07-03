Путин встретился с Эрдоганом впервые за год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саммит G20, рукопожатие, путин владимир, эрдоган реджеп тайип, сток,  stock
Владимир Путин встретился с Реджепом Эрдоганом на саммите БРИКС Фото:

Российский президент Владимир Путин впервые за год встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Встреча прошла в рамках саммита БРИКС в Астане. В ходе нее лидеры стран обозначили цель партнерства — товарооборот в 100 миллиардов долларов.

«Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что цель Турции и РФ — товарооборот в 100 млрд долларов», — передает РИА Новости. Встреча проходит в Астане.

Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне говорил, что у Эрдогана и Путина много тем для обсуждения. Лидеры намерены обсудить наиболее чувствительные вопросы. Путин в последний раз лично встречался с президентом Турции осенью 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин впервые за год встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Встреча прошла в рамках саммита БРИКС в Астане. В ходе нее лидеры стран обозначили цель партнерства — товарооборот в 100 миллиардов долларов. «Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что цель Турции и РФ — товарооборот в 100 млрд долларов», — передает РИА Новости. Встреча проходит в Астане. Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне говорил, что у Эрдогана и Путина много тем для обсуждения. Лидеры намерены обсудить наиболее чувствительные вопросы. Путин в последний раз лично встречался с президентом Турции осенью 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...