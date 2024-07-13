Байден оскорбил Путина, назвав мясником, а Трампа — его собачонкой

13 июля 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал Владимира Путина «мясником» Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден во время выступления на митинге в штате Мичиган сделал ряд резких заявлений в адрес президента России Владимира Путина и бывшего лидера Штатов Дональда Трампа. Байден назвал Путина «мясником» и охарактеризовал Трампа как «собачонку» российского президента, сообщает ТАСС. «Послушайте, это смертельно серьезно. Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, пришел на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно», — сказал лидер Штатов, рассуждая о реакции Трампа на проведение Россией специальной военной операции на Украине. Говоря о Трампе, он также утверждал: «Ни один уважающий себя президент США никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень. Вот кто он такой». Центральные американские каналы вели трансляцию этого митинга. Ранее лидер США Джо Байден не раз позволял себе оскорбления в сторону российского президента Владимира Путина. В феврале Байден назвал главу РФ «сумасшедшим сукиным сыном». Российский президент отреагировал на оскорбление, сказав, что это высказывание — адекватная реакция. В марте американский лидер во время выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, назвал Путина «бандитом», а в апреле заявил, что российский президент — «диктатор». В июне Байден оскорбил главу РФ, назвав его «непорядочным». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден во время выступления на митинге в штате Мичиган сделал ряд резких заявлений в адрес президента России Владимира Путина и бывшего лидера Штатов Дональда Трампа. Байден назвал Путина «мясником» и охарактеризовал Трампа как «собачонку» российского президента, сообщает ТАСС. «Послушайте, это смертельно серьезно. Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, пришел на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно», — сказал лидер Штатов, рассуждая о реакции Трампа на проведение Россией специальной военной операции на Украине. Говоря о Трампе, он также утверждал: «Ни один уважающий себя президент США никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень. Вот кто он такой». Центральные американские каналы вели трансляцию этого митинга. Ранее лидер США Джо Байден не раз позволял себе оскорбления в сторону российского президента Владимира Путина. В феврале Байден назвал главу РФ «сумасшедшим сукиным сыном». Российский президент отреагировал на оскорбление, сказав, что это высказывание — адекватная реакция. В марте американский лидер во время выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, назвал Путина «бандитом», а в апреле заявил, что российский президент — «диктатор». В июне Байден оскорбил главу РФ, назвав его «непорядочным».