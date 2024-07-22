Армия и оружие Редкую модификацию танка Т-90 заметили в России 22 июля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 + Редкая модификация танка Т-90 была замечена в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU На железнодорожной платформе в России была замечена редкая модификация танка Т-90 с литой башней. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает», который обратил внимание на фотографию, демонстрирующую особенности ранней версии этого танка. «Т-90 обр. 92 с литой башней, куда-то едет. Редкость, однако. Почти музейная», — написали в telegram-канале . Танк Т-90 с литой башней является редким экземпляром, поскольку большинство танков этой серии выпускались с другим типом башни. Наличие литой башни указывает на то, что данный танк относится к изделиям раннего производства. Ранее Мадрид отправил Киеву партию из 10 танков Leopard. При этом в новый пакет помощи Франции ВСУ войдут гаубицы Caesar и легкие танки, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На железнодорожной платформе в России была замечена редкая модификация танка Т-90 с литой башней. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает», который обратил внимание на фотографию, демонстрирующую особенности ранней версии этого танка. «Т-90 обр. 92 с литой башней, куда-то едет. Редкость, однако. Почти музейная», — написали в telegram-канале. Танк Т-90 с литой башней является редким экземпляром, поскольку большинство танков этой серии выпускались с другим типом башни. Наличие литой башни указывает на то, что данный танк относится к изделиям раннего производства. Ранее Мадрид отправил Киеву партию из 10 танков Leopard. При этом в новый пакет помощи Франции ВСУ войдут гаубицы Caesar и легкие танки, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям