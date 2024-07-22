Редкую модификацию танка Т-90 заметили в России

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Редкая модификация танка Т-90 была замечена в России Фото:

На железнодорожной платформе в России была замечена редкая модификация танка Т-90 с литой башней. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает», который обратил внимание на фотографию, демонстрирующую особенности ранней версии этого танка.

«Т-90 обр. 92 с литой башней, куда-то едет. Редкость, однако. Почти музейная», — написали в telegram-канале.

Танк Т-90 с литой башней является редким экземпляром, поскольку большинство танков этой серии выпускались с другим типом башни. Наличие литой башни указывает на то, что данный танк относится к изделиям раннего производства.

Ранее Мадрид отправил Киеву партию из 10 танков Leopard. При этом в новый пакет помощи Франции ВСУ войдут гаубицы Caesar и легкие танки, пишет «Национальная служба новостей».

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На железнодорожной платформе в России была замечена редкая модификация танка Т-90 с литой башней. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает», который обратил внимание на фотографию, демонстрирующую особенности ранней версии этого танка. «Т-90 обр. 92 с литой башней, куда-то едет. Редкость, однако. Почти музейная», — написали в telegram-канале. Танк Т-90 с литой башней является редким экземпляром, поскольку большинство танков этой серии выпускались с другим типом башни. Наличие литой башни указывает на то, что данный танк относится к изделиям раннего производства. Ранее Мадрид отправил Киеву партию из 10 танков Leopard. При этом в новый пакет помощи Франции ВСУ войдут гаубицы Caesar и легкие танки, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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