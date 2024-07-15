Испания передала Украине новые танки Leopard

15 июля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Танки отправлены через Польшу и окажутся там менее чем через неделю Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мадрид отправил Киеву партию из 10 новых танков Leopard. Об этом сообщили в Минобороны Испании. «Началась мультимодальная перевозка на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта», — заявили в ведомстве . Груз должен попасть к ВСУ через польский порт. Ранее стало известно, что Германия тайно передала Украине большой пакет оружия и, в частности, 39 танков. Также Киев запрашивал у стран НАТО более 100 истребителей F-16, однако в их поставках произошли задержки из-за языкового барьера между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мадрид отправил Киеву партию из 10 новых танков Leopard. Об этом сообщили в Минобороны Испании. «Началась мультимодальная перевозка на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта», — заявили в ведомстве. Груз должен попасть к ВСУ через польский порт. Ранее стало известно, что Германия тайно передала Украине большой пакет оружия и, в частности, 39 танков. Также Киев запрашивал у стран НАТО более 100 истребителей F-16, однако в их поставках произошли задержки из-за языкового барьера между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами.