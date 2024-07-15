Испания передала Украине новые танки Leopard

Мадрид отправил Киеву партию из 10 новых танков Leopard. Об этом сообщили в Минобороны Испании.
«Началась мультимодальная перевозка на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта», — заявили в
Ранее стало известно, что Германия тайно передала Украине большой пакет оружия и, в частности, 39 танков. Также Киев запрашивал у стран НАТО более 100 истребителей F-16, однако в их поставках произошли задержки из-за языкового барьера между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.