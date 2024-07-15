Испания передала Украине новые танки Leopard

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НАТО. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2,  stock
Танки отправлены через Польшу и окажутся там менее чем через неделю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мадрид отправил Киеву партию из 10 новых танков Leopard. Об этом сообщили в Минобороны Испании.

«Началась мультимодальная перевозка на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта», — заявили в ведомстве. Груз должен попасть к ВСУ через польский порт.

Ранее стало известно, что Германия тайно передала Украине большой пакет оружия и, в частности, 39 танков. Также Киев запрашивал у стран НАТО более 100 истребителей F-16, однако в их поставках произошли задержки из-за языкового барьера между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами.

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Мадрид отправил Киеву партию из 10 новых танков Leopard. Об этом сообщили в Минобороны Испании. «Началась мультимодальная перевозка на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта», — заявили в ведомстве. Груз должен попасть к ВСУ через польский порт. Ранее стало известно, что Германия тайно передала Украине большой пакет оружия и, в частности, 39 танков. Также Киев запрашивал у стран НАТО более 100 истребителей F-16, однако в их поставках произошли задержки из-за языкового барьера между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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