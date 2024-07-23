Пострадавшие в теракте в «Крокусе» подали коллективный иск

Находящиеся в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта подали коллективный иск о страховом случае. Об этом сообщили в пресс-службе судов обей юрисдикции Москвы.
«В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале „Крокус Сити Холл“ и родственников погибших», — говорится в сообщении пресс-службы судов, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что люди просят утвердить страховой случай, чтобы получить выплаты.
22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, расположенном в Московской области, произошел террористический акт. Вооруженные нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по людям, находившимся внутри здания, а также подожгли зрительный зал.
Пожар быстро охватил «Крокус», крыша зрительного зала рухнула, а верхние этажи оказались полностью уничтожены. Спустя время террористом удалось уехать, их поймали около границы с Украиной.
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