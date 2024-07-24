Омбудсмен помогла сироте из Кургана получить жилье в Челябинске

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Сирота переехала к сестре в Челябинск, но квартиру получить не могла Фото:

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск о незаконном отказе в предоставлении жилья Ирине, девушке-сироте из Курганской области, которая переехала в Челябинск. Министерство социальных отношений Челябинской области ранее отказало ей, ссылаясь на то, что девушка могла переезжать до 18 лет.

«Мы не могли согласиться с позицией Министерства и обратились в суд», — говорит уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. Иск был подан после того, как рекомендации об устранении нарушений прав Ирины были отклонены.

Право на свободу выбора места жительства и получение социальной поддержки в виде жилья не должно быть ограничено государственными регуляциями. Благодаря совместным усилиям общественной организации «Правосознание» и адвоката Елены Хардиной, Ирина теперь сможет получить благоустроенную квартиру в Челябинске.

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Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск о незаконном отказе в предоставлении жилья Ирине, девушке-сироте из Курганской области, которая переехала в Челябинск. Министерство социальных отношений Челябинской области ранее отказало ей, ссылаясь на то, что девушка могла переезжать до 18 лет. «Мы не могли согласиться с позицией Министерства и обратились в суд», — говорит уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. Иск был подан после того, как рекомендации об устранении нарушений прав Ирины были отклонены. Право на свободу выбора места жительства и получение социальной поддержки в виде жилья не должно быть ограничено государственными регуляциями. Благодаря совместным усилиям общественной организации «Правосознание» и адвоката Елены Хардиной, Ирина теперь сможет получить благоустроенную квартиру в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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