Омбудсмен помогла сироте из Кургана получить жилье в Челябинске

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск о незаконном отказе в предоставлении жилья Ирине, девушке-сироте из Курганской области, которая переехала в Челябинск. Министерство социальных отношений Челябинской области ранее отказало ей, ссылаясь на то, что девушка могла переезжать до 18 лет.
«Мы не могли согласиться с позицией Министерства и обратились в суд», — говорит уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. Иск был подан после того, как рекомендации об устранении нарушений прав Ирины были отклонены.
Право на свободу выбора места жительства и получение социальной поддержки в виде жилья не должно быть ограничено государственными регуляциями. Благодаря совместным усилиям общественной организации «Правосознание» и адвоката Елены Хардиной, Ирина теперь сможет получить благоустроенную квартиру в Челябинске.
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