Премьер-министр Стармер: участники беспорядков в Британии пожалеют о содеянном

05 августа 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Великобританию охватили массовые беспорядки из-за мигрантов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Участники массовых беспорядков, охвативших всю Великобританию, пожалеют о своих действиях. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер. «Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете… Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — заявил Стармер в обращении к нации, которое транслировал телеканал Sky News. Премьер подчеркнул, что беспорядки являются проявлением ультраправого бандитизма и подчеркнул необходимость незамедлительного наказания виновных по закону. Против беспорядков высказались и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу МВД и МИД Джеймса Клеверли и главу МВД Иветт Купер. Телеканал ITV сообщил о начале протестных акций в субботу, 5 августа, а Sky News информировал о задержании более 90 человек в связи с беспорядками. Протесты начались из-за конфликтов с мигрантами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники массовых беспорядков, охвативших всю Великобританию, пожалеют о своих действиях. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер. «Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете… Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — заявил Стармер в обращении к нации, которое транслировал телеканал Sky News. Премьер подчеркнул, что беспорядки являются проявлением ультраправого бандитизма и подчеркнул необходимость незамедлительного наказания виновных по закону. Против беспорядков высказались и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу МВД и МИД Джеймса Клеверли и главу МВД Иветт Купер. Телеканал ITV сообщил о начале протестных акций в субботу, 5 августа, а Sky News информировал о задержании более 90 человек в связи с беспорядками. Протесты начались из-за конфликтов с мигрантами.