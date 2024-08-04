04 августа 2024

Премьер-министр Стармер: участники беспорядков в Британии пожалеют о содеянном

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
Великобританию охватили массовые беспорядки из-за мигрантов Фото:

Участники массовых беспорядков, охвативших всю Великобританию, пожалеют о своих действиях. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер.

«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете… Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — заявил Стармер в обращении к нации, которое транслировал телеканал Sky News. Премьер подчеркнул, что беспорядки являются проявлением ультраправого бандитизма и подчеркнул необходимость незамедлительного наказания виновных по закону.

Против беспорядков высказались и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу МВД и МИД Джеймса Клеверли и главу МВД Иветт Купер. Телеканал ITV сообщил о начале протестных акций в субботу, 5 августа, а Sky News информировал о задержании более 90 человек в связи с беспорядками. Протесты начались из-за конфликтов с мигрантами.

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Участники массовых беспорядков, охвативших всю Великобританию, пожалеют о своих действиях. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер. «Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете… Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — заявил Стармер в обращении к нации, которое транслировал телеканал Sky News. Премьер подчеркнул, что беспорядки являются проявлением ультраправого бандитизма и подчеркнул необходимость незамедлительного наказания виновных по закону. Против беспорядков высказались и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу МВД и МИД Джеймса Клеверли и главу МВД Иветт Купер. Телеканал ITV сообщил о начале протестных акций в субботу, 5 августа, а Sky News информировал о задержании более 90 человек в связи с беспорядками. Протесты начались из-за конфликтов с мигрантами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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