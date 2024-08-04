Премьер-министр Стармер: участники беспорядков в Британии пожалеют о содеянном

Участники массовых беспорядков, охвативших всю Великобританию, пожалеют о своих действиях. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер.
«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете… Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — заявил Стармер в обращении к нации, которое транслировал телеканал Sky News. Премьер подчеркнул, что беспорядки являются проявлением ультраправого бандитизма и подчеркнул необходимость незамедлительного наказания виновных по закону.
Против беспорядков высказались и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу МВД и МИД Джеймса Клеверли и главу МВД Иветт Купер. Телеканал ITV сообщил о начале протестных акций в субботу, 5 августа, а Sky News информировал о задержании более 90 человек в связи с беспорядками. Протесты начались из-за конфликтов с мигрантами.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Участники массовых беспорядков, охвативших всю Великобританию, пожалеют о своих действиях. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер. «Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете… Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — заявил Стармер в обращении к нации, которое транслировал телеканал Sky News. Премьер подчеркнул, что беспорядки являются проявлением ультраправого бандитизма и подчеркнул необходимость незамедлительного наказания виновных по закону. Против беспорядков высказались и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу МВД и МИД Джеймса Клеверли и главу МВД Иветт Купер. Телеканал ITV сообщил о начале протестных акций в субботу, 5 августа, а Sky News информировал о задержании более 90 человек в связи с беспорядками. Протесты начались из-за конфликтов с мигрантами.