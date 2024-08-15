Стало известно о состоянии членов экипажа упавшего Ту-22М3

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Ту-22М3 претерпел крушение в Иркутской области, все четверо членов экипажа живы, один ранен
Ту-22М3 претерпел крушение в Иркутской области, все четверо членов экипажа живы, один ранен Фото:

Все члены экипажа упавшего в Иркутской области ТУ-22М3 катапультировались. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«В 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила информация [о крушении ТУ-22М3]», — заявил Кобзев в своем telegram-канале. Он отметил, что на место происшествия немедленно выехали спасательные службы.

По словам Кобзева, самолет упал в безлюдном районе, без последствий для населения. Предполагаемая причина аварии — техническая неисправность. Он также отметил, что члены экипажа уцелели и уже найдены.

Как сообщил telegram-канал Mash, один пилот ранен. Он приземлился на парашюте в районе виадука около села Михайловка и сообщил по рации о переломе ноги.

Ранее сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области произошло крушение военного самолета. По словам Минобороны РФ, бомбардировщик выполнял плановый полет.

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Все члены экипажа упавшего в Иркутской области ТУ-22М3 катапультировались. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «В 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила информация [о крушении ТУ-22М3]», — заявил Кобзев в своем telegram-канале. Он отметил, что на место происшествия немедленно выехали спасательные службы. По словам Кобзева, самолет упал в безлюдном районе, без последствий для населения. Предполагаемая причина аварии — техническая неисправность. Он также отметил, что члены экипажа уцелели и уже найдены. Как сообщил telegram-канал Mash, один пилот ранен. Он приземлился на парашюте в районе виадука около села Михайловка и сообщил по рации о переломе ноги. Ранее сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области произошло крушение военного самолета. По словам Минобороны РФ, бомбардировщик выполнял плановый полет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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