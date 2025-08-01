АвтоВАЗ ждет увольнение рабочих из-за падения производства

Сокращение рабочей недели на АвтоВАЗе может привести к тому, что многие его сотрудники не захотят оставаться на предприятии и найдут другую работу. Такой прогноз дал в интервью URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Ситуация тяжелая, такого давно не было. Многие сотрудники АвтоВАЗа, которые сейчас резко потеряют в зарплате, ищут другие варианты трудоустройства. Я не исключаю, что, когда этот период закончится, завод начнет жаловаться на дефицит кадров», — сказал эксперт.
На прошлой неделе в АвтоВАЗе сообщили, что компания осенью рассмотрит возможность перехода на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября из-за ухудшения ситуации на рынке. Последний раз четырехдневку российский автогигант вводил в 2022 году на три месяца из-за дефицита комплектующих для производства. У АвтоВАЗа два завода — в Тольятти и Ижевске.
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