Врач раскрыл способ заснуть за считанные минуты

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан поделился методом быстрого засыпания всего за несколько минут. Его совет передает издание HuffPost.
«Если вы изо всех сил пытаетесь заснуть, то это биологический эквивалент удержания кнопки питания на телефоне», — подчеркнул врач. По его словам, так очень легко начать повторять одни и те же мысли в голове, которые могут вызвать стрессовую реакцию.
По словам врача, быстрее заснуть может помочь метод когнитивной перестановки. Согласно технике необходимо взять произвольное слово, затем его следует разбить на буквы, придумать начинающиеся с них новые слова и визуализировать их у себя в сознании. Например, для первой буквы в слове «сон» можно выбрать такие варианты, как «скамейка», «солнце», «сверчок» и так надо продолжать пока не надоест или не закончатся слова на выбранную букву. Как отметил специалист, подобные упражнения помогают снизить уровень стресса ускоряют процесс погружения сон.
Ранее URA.RU писало о том, почему женщины переносят высокую температуру легче мужчин. Причиной этого является разный уровень гормонов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.