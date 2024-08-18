Участник расстрелов жителей Мариуполя и командир бригады ВСУ, напавшей на Курск: кто такой Ишкулов

Сослуживец командира ВСУ: Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким

18 августа 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Эмиль Ишкулов обвиняется СК России в участии в расстрелах мирных жителей Мариуполя и организации атак на Курскую область Фото: Эмиль Ишкулов / Facebook (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская) Командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишуков фигурирует в расследованиях о штурме ВСУ Курской области и расстрелах мирных жителей Мариуполя, в свете чего внимание к его личности выросло. Карьерный путь в ВСУ, заведение уголовных дел против Ишукова — в материале URA.RU. Путь к командованию Эмиль Ишкулов родился в Таджикистане, однако уже в пятилетнем возрасте его семья переехала в Херсонскую область Украины, в город Скадовск. В 16 лет он начал заниматься парашютным спортом, что и определило его дальнейшую судьбу — вскоре Ишкулов вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В 2009 году он окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета «Львовская политехника», где получил специальность «Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений». Уже в 2014 году, будучи командиром разведывательного взвода в 25-й воздушно-десантной бригады, Ишкулов принимал участие в защите Мелитопольского аэродрома и в охране государственной границы Украины. Позже он участвовал в многочисленных операциях на востоке страны. В 2021 году был награжден орденом «За мужество» III степени за проявленную отвагу в ходе боевых операций, а в конце 2022 года был назначен командиром 80-й десантно-штурмовой бригады. Свидетельства сослуживцев и обвинения в лжесвидетельстве Бывшие сослуживцы Ишкулова описывают его как агрессивного и жестокого командира. Один из них, Максим, рассказал, что в 2010 году Ишкулов был помешан на армии, стрельбах и рукопашном бою. Эти свидетельства усиливают обвинения в его адрес и вызывают серьезные вопросы о его методах командования. Кроме того, в 2014 году Ишкулов был замешан в спорной истории, что якобы попал в плен к батальону «Восток», однако позже выяснилось, что его рассказ о плене был вымышлен, вероятно, чтобы продвинуться по службе в ВСУ. Источник в батальоне «Восток» утверждает, что никаких подтверждений факта пленения Ишкулова не существовало, и что эта история была придумана для получения дополнительных льгот и ускоренного продвижения по службе. Дополнительные свидетельства от сослуживцев только усиливают этот негативный образ, указывая на склонность Ишкулова к агрессивным и жестоким действиям, что ставит под сомнение его авторитет как командира и его роль в Вооруженных силах Украины. Участие в преступлениях против мирных жителей и атаках на Россию Ишкулов также стал центральной фигурой в нескольких уголовных делах, инициированных Следственным комитетом России. В 2022 году его бригада оказалась замешана в жестоких преступлениях во время боев за Мариуполь. По данным российских следователей, под его командованием были организованы расстрелы мирных жителей на территории города Мариуполь. В 2024 году имя Ишкулова вновь всплыло в связи с атаками на Курскую область. По версии следствия, его инициатива была одной из основных в контексте штурма ВСУ на границу Курской области. Его бригада участвовала в артиллерийских обстрелах российских территорий, что привело к гибели и ранениям мирных жителей, а также серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры. Ишкулов обвиняется в непосредственном руководстве этими атаками, которые проводились в рамках широкомасштабных операций ВСУ против приграничных районов России. Последствия для региона Действия Ишкулова и его бригады уже привели к серьезным последствиям для Донбасса и приграничных районов России. Наряду с разрушениями инфраструктуры и человеческими жертвами, его активное участие в боевых операциях влияет на стратегический расклад сил в регионе. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, а Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование возможной причастности Ишкулова к ряду преступлений, включая террористические акты и массовые убийства. Украинские власти поддерживают Ишкулова, признавая его заслуги в обороне страны. Будущее Ишкулова Если Украина продолжит поддерживать Ишкулова и защищать его от международного преследования, это может усилить его позиции внутри страны и сделать его символом национальной борьбы, пишет РИА Новости. Будущее Ишкулова будет зависеть от исхода юридических и дипломатических процессов, которые могут разворачиваться в ближайшие годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишуков фигурирует в расследованиях о штурме ВСУ Курской области и расстрелах мирных жителей Мариуполя, в свете чего внимание к его личности выросло. Карьерный путь в ВСУ, заведение уголовных дел против Ишукова — в материале URA.RU. Эмиль Ишкулов родился в Таджикистане, однако уже в пятилетнем возрасте его семья переехала в Херсонскую область Украины, в город Скадовск. В 16 лет он начал заниматься парашютным спортом, что и определило его дальнейшую судьбу — вскоре Ишкулов вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В 2009 году он окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета «Львовская политехника», где получил специальность «Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений». Уже в 2014 году, будучи командиром разведывательного взвода в 25-й воздушно-десантной бригады, Ишкулов принимал участие в защите Мелитопольского аэродрома и в охране государственной границы Украины. Позже он участвовал в многочисленных операциях на востоке страны. В 2021 году был награжден орденом «За мужество» III степени за проявленную отвагу в ходе боевых операций, а в конце 2022 года был назначен командиром 80-й десантно-штурмовой бригады. Бывшие сослуживцы Ишкулова описывают его как агрессивного и жестокого командира. Один из них, Максим, рассказал, что в 2010 году Ишкулов был помешан на армии, стрельбах и рукопашном бою. Эти свидетельства усиливают обвинения в его адрес и вызывают серьезные вопросы о его методах командования. Кроме того, в 2014 году Ишкулов был замешан в спорной истории, что якобы попал в плен к батальону «Восток», однако позже выяснилось, что его рассказ о плене был вымышлен, вероятно, чтобы продвинуться по службе в ВСУ. Источник в батальоне «Восток» утверждает, что никаких подтверждений факта пленения Ишкулова не существовало, и что эта история была придумана для получения дополнительных льгот и ускоренного продвижения по службе. Дополнительные свидетельства от сослуживцев только усиливают этот негативный образ, указывая на склонность Ишкулова к агрессивным и жестоким действиям, что ставит под сомнение его авторитет как командира и его роль в Вооруженных силах Украины. Ишкулов также стал центральной фигурой в нескольких уголовных делах, инициированных Следственным комитетом России. В 2022 году его бригада оказалась замешана в жестоких преступлениях во время боев за Мариуполь. По данным российских следователей, под его командованием были организованы расстрелы мирных жителей на территории города Мариуполь. В 2024 году имя Ишкулова вновь всплыло в связи с атаками на Курскую область. По версии следствия, его инициатива была одной из основных в контексте штурма ВСУ на границу Курской области. Его бригада участвовала в артиллерийских обстрелах российских территорий, что привело к гибели и ранениям мирных жителей, а также серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры. Ишкулов обвиняется в непосредственном руководстве этими атаками, которые проводились в рамках широкомасштабных операций ВСУ против приграничных районов России. Действия Ишкулова и его бригады уже привели к серьезным последствиям для Донбасса и приграничных районов России. Наряду с разрушениями инфраструктуры и человеческими жертвами, его активное участие в боевых операциях влияет на стратегический расклад сил в регионе. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, а Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование возможной причастности Ишкулова к ряду преступлений, включая террористические акты и массовые убийства. Украинские власти поддерживают Ишкулова, признавая его заслуги в обороне страны. Если Украина продолжит поддерживать Ишкулова и защищать его от международного преследования, это может усилить его позиции внутри страны и сделать его символом национальной борьбы, пишет РИА Новости. Будущее Ишкулова будет зависеть от исхода юридических и дипломатических процессов, которые могут разворачиваться в ближайшие годы.