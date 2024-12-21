Патриарх Кирилл раскрыл угрозу историческому единству России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои волнения по поводу попыток оспаривать государствообразующую роль народа России. По его словам, подобное угрожает историческому единству страны. Он также предостерег от повторения ошибок прошлого, которые могут привести к новым страданиям и разделению общества.
«Попытки оспорить государствообразующую роль русского народа угрожают историческому единству российского общества. <...> Наша страна органично объединяет людей разных мировоззрений и этнического происхождения, потому что у нас общая история, богатый опыт совместного созидания», — заявил патриарх на ежегодном Епархиальном собрании Москвы. Его слова передает «Российская газета».
Патриарх подчеркнул, что усилия по внесению этнорелигиозного раскола в общество являются одной из крупнейших угроз национальному единству. По его словам, эта угроза проявляется, в частности, в попытках оспорить роль русского народа как основателя государства, что приводит к переписыванию всей истории страны и «оттеснению русского народа на окраины исторического процесса».
Кроме того, патриарх Кирилл указал на связь подобных высказываний с политикой организатора Октябрьской революции и создателя партии большевиков Владимира Ленина в области национальных отношений. Патриарх напомнил о бурных событиях 1917 года и последующих потрясениях, которые, по его мнению, не должны быть забыты. «И нельзя допустить, чтобы идеи, тогда сокрушившие жизнь нашего народа, вновь принесли страдания и бедствия нашему общему Отечеству», — подчеркнул он.
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