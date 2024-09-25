Петербургского священника готовят к депортации из России

Пастор Петрикирхе в Санкт-Петербурге, Михаэль Шварцкопф, был задержан полицией и теперь готовится к депортации из России. Священника считают нежелательным лицом в стране.
«Полиция, опросив соседей, зафиксировала факт фиктивной регистрации», — сообщает «Фонтанка». Задержание Михаэля Шварцкопфа произошло на фоне обвинений в фиктивной регистрации, так как он якобы не проживает по адресу служебной квартиры. Кроме того, сообщается, что адвокату не разрешили встречу со священником накануне его задержания.
Михаэль Шварцкопф принял должность пастора Петрикирхе в 2013 году. Он родился и получил образование в Германии, где работал программистом, а затем начал изучать теологию и стал пастором. В России у него есть вид на жительство и супруга, являющаяся гражданкой РФ.
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